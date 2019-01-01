Міністерство юстиції України повідомляє про початок слухань за першим із п'яти позовів, поданих раніше проти РФ до Європейського суду з прав людини, вже 27 січня поточного року.

"Перші слухання в рамках позову України проти Росії щодо порушень прав людини в Криму відбудуться в ЄСПЛ вже 27 лютого", - написав міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці в соцмережі Facebook, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Міністр нагадав, що перші справи про порушення РФ прав людини на території Криму, Донецької та Луганської областей було подано до ЄСПЛ ще в 2014-2015 роках. Протягом 2018 року було подано два нових позови - про порушення прав політичних в'язнів і про захоплених українських моряків.

Наразі у провадженні ЄСПЛ перебувають п’ять справ України проти РФ: "Україна проти Росії (щодо Криму)" щодо порушень прав людини на території АР Крим унаслідок анексії РФ, "Україна проти Росії (щодо Донбасу)" щодо порушень прав людини на окремих територіях Донецької та Луганської областей".

Також йдеться про позови "Україна проти Росії" щодо фактів викрадення на території Донецької та Луганської областей дітей-сиріт та дітей-інвалідів бойовиками та їхнього переміщення на територію РФ, "Україна проти Росії" щодо порушення Росією прав українських політичних в'язнів, "Україна проти Росії" щодо захоплених українських моряків.