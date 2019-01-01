Ernest Airlines розширює флот і планує літати з Києва до Тирани, Рима і Генуї з аеропорту "Київ"

17:41 04.02.2019 0 комментариев Украина

Авіакомпанія Ernest Airlines (Італія) в 2019 році планує відкрити нові напрямки з Києва до Тирани, Рима і Генуї.

"Мережа Ernest стрімко розвивається за напрямками між Італією, Албанією і Україною. Нові напрямки з аеропорту "Київ" (Жуляни) виконуватимуться до Тирани, Рима і Генуї", - повідомила прес-служба міжнародного аеропорту "Київ", передає Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в повідомленні, Ernest Airlines отримала свій перший літак A320СЕО економ-класу на 180 місць від Airbus за договором лізингу. Це третій Airbus із 20 літаків A320, що поповнять флот Ernest Airlines до 2025 року.

"У наступному році італійська лоукост-компанія планує поповнити свій флот п'ятьма новими A320, і ще чотири мають надійти у 2020 році. І це ще не все, Ernest Airlines буде першою італійською авіакомпанією, яка отримає A320NEO. Він буде частиною флоту в лютому 2020 року", - наголошується в повідомленні аеропорту.

Як повідомлялося, Ernest Airlines з 21 січня скасовує рейси зі Львова до Венеції і Мілана, а в березні відкриває регулярні авіарейси з Харкова до Рима і Мілана.

Ernest Airlines - італійська авіакомпанія, штаб-квартира якої розташована в Мілані. Основний операційний центр компанії розташований у Тирані (Албанія).

Авіакомпанія є лоукост-перевізником і обслуговує італійський та албанський ринки.



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