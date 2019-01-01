Мариупольский порт посетил депутат Бундестага и убедился насколько все серьезно в Азовском море

17:21 04.02.2019 0 комментариев Мариуполь

Мариупольский порт в воскресенье, 3 февраля, посетил депутат Бундестага Мануэль Саррацин в сопровождении Генерального консула Германии Вольфганга Мессингера.

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП), передают Порты Украины.

На встрече с директором ГП «ММТП» Александром Олейником гости интересовались ситуацией в Азовском море. Как подчеркнул Саррацин, для них очень важно составить личное представление о происходящем, поскольку в Германии не все верят поступающей из СМИ информации и не представляют, насколько все серьезно.

«Гостей интересовало, как порт работал до и после начала политического кризиса на Донбассе, как изменились объемы и номенклатура грузов, но самое большое внимание сосредоточили на ситуации, связанной с Керченским мостом и задержкой судов, направляющиеся в украинские порты», — указала пресс-служба.

«Депутат Бундестага разобрался, как погранслужба ФСБ Российской Федерации создает условия, чтобы через узкое горлышко Керчь-Еникальского канала беспрепятственно проходил мелкотоннажный флот в российские порты, но скапливались крупнотоннажные суда, следующие в украинские Бердянск и Мариуполь. Мануэль Саррацин предложил статистику о проходах выложить на английском языке в общий доступ. Поскольку считает важным привлечь внимание своих коллег, а также мирового сообщества к действиям российской стороны в Азовском море», — отметила пресс-служба.

На минувшей неделе Мариупольский морской порт посетили министры иностранных дел Украины, Чехии и Дании Павел Климкин, Томаш Петршичек и Андерс Самуэльсен.

По информации Олейника, за пять лет российской военной агрессии госстивидор потерял 10-11 млн тонн грузов, что соответствует примерно €200 млн. Значительные проблемы предприятия вызваны строительством моста через Керченский пролив и досмотром судов в Керчь-Еникальском канале.

ГП «ММТП» является единственным портовым оператором Мариупольского морского порта. Госстивидор в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,8% — до 5,303 млн тонн.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра.

Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году.



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