Цього тижня Румунія винесе на голосування поправку для блокування «Північного потоку-2»
|17:01 04.02.2019
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|Румыния
Головуюча в Європейському Союзі Румунія має намір у кінці цього тижня внести зміни у газову директиву для блокування «Північного потоку-2».
Про це повідомляє Радіо Польща, передає Главком.
Як зазначається, Бухарест має намір внести питання зміни газової директиви до порядку денного зустрічі послів ЄС наприкінці цього тижня.
Передбачається, що зустріч представників 28 країн ЄС, де буде обговорюватися газова директива, відбудеться в п'ятницю, 8 лютого.
Йдеться про внесення змін, згідно з якими, всі газопроводи в ЄС, включно з морськими їх частинами, повинні бути охоплені енергетичним пакетом Євросоюзу.
Таким чином, через понад рік це питання вийде з робочого рівня на рівень політичний. Попередні два головування в ЄС - австрійське і болгарське - ефективно цьому перешкоджали.
Поки що група прихильників змін в законодавстві ЄС нараховує 13 країн. З іншого боку, є противники будь-яких змін у нормативних актах. Це Німеччина, Австрія, Нідерланди, Бельгія та Болгарія, що були офіційно підтримані Угорщиною, Чехією та Словенією
Раніше голови МЗС Польщі та Румунії заявили про необхідність термінового перегляду газової директиви ЄС для протидії «Північному потоку-2».
На думку посла Сполучених Штатів у ФРН Річарда Гренелла, «Північний потік-2» дозволить Путіну припинити транзит газу через Україну.
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