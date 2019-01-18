Пошуки капітана судна "Норд" тривають
|16:41 04.02.2019
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|Крым
Пошуки капітана російського судна "Норд" Володимира Горбенка продовжуються.
Про це журналісту УНН повідомили у прес-службі ГУ Національної поліції Запорізької області.
"Наразі триває досудове розслідування", - прокоментували у поліції.
Як повідомлялося, у Мелітопольському відділі поліції ГУНП в Запорізькій області слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 115 КК України у зв'язку зі зникненням капітана російського судна "Норд" Володимира Горбенка.
Раніше повідомлялося, що Нацполіція перевіряє інформацію про зникнення капітана рибальського судна "Норд", затриманого в Україні. При цьому, спікер Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила, що відомостей про затримання капітана співробітниками СБУ немає.
Нагадаємо, адвокат Максим Могильницький повідомив, що капітан риболовецького судна "Норд" Володимир Горбенко зник безвісти: з 26 січня він не виходить на зв'язок.
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