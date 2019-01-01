Україна веде з Францією переговори про купівлю 22 патрульних кораблів

16:21 04.02.2019 0 комментариев Украина

Для створення в Азовському та Чорному морях потужного і мобільного угрупування прикордонних кораблів і катерів Україна веде переговори з французькою стороною про купівлю 22 сучасних патрульних кораблів.

Про це заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал в інтерв’ю одному з українських телеканалів, відповідаючи на запитання про те, які дії здійснюють українські прикордонники після інциденту у Керченській протоці, передає УНН.

“За сприяння МВС вже ведуться переговори із французькими партнерами про закупівлю 22 сучасних патрульних кораблів. У разі, якщо всі питання по цій угоді будуть успішно вирішені, це дасть нам повністю прикрити лінію морського кордону і забезпечити надійний його захист”, - зазначив Цигикал.

Зазначається, що ці кораблі можуть оперативно та ефективно виконувати як правоохоронні функції, так і протидіяти військовим загрозам на початковому етапі збройного конфлікту.

За його словами, ще один важливим елементом у підсиленні український морських підрозділів у Азовському морі є система контролю за надводною обстановкою.

“Наразі на узбережжі Азовського моря вже зведено п'ять веж, які впродовж року будуть оснащені сучасними засобами візуального та радіотехнічного контролю. Ці об’єкти будуть інтегровані до загальної системи та допоможуть нам повністю контролювати лінію морського кордону”, - додав очільник прикордонного відомства.

Також він зазначив, що відремонтовано кілька українських кораблів та катерів, а в минулому році на службу заступили катери проекту UMC-1000 з покращеними ходовими характеристиками та проведено ремонт корабля "Донбас".

Як повідомлялося, українські кораблі продовжують бути приведені в повну бойову готовність.



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