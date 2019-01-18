У Парижі пройшла чергова акція на підтримку українських політичних в'язнів Кремля, а також захоплених у полон військовослужбовців Військово-морських сил Збройних сил України.Українські активісти та друзі України у Європі і в світі вимагали негайного й безумовного звільнення заручників російського режиму.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.

«Вимагаємо звільнення усіх політичних в'язнів. Вимагаємо від Росії дотримуватися Женевських конвенцій, вимог Ради Європи, резолюцій Парламентської асамблеї РЄ, Євросоюзу, інших міжнародних організацій, інституцій та демократичних урядів світу стосовно ситуації в Азовському і Чорних морях й російської військової агресії проти України. Ми згадуємо Павла Гриба, Романа Сущенка, Олега Сенцова та інших українських в'язнів у РФ», - наголосили українські активісти у Франції.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року Росія в районі Керченської протоки здійснила пряму військову агресію проти катерів і буксира Військово-морських сил Збройних сил України, в результаті чого 24 українських військових моряка було взято в полон.

Всі захоплені Росією українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими. Міжнародні організації та уряди багатьох країн світу засудили факт російської агресії і вимагають від РФ негайного і безумовного звільнення українських військових.

Також у Росії та анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого в РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму нібито за шпигунство.