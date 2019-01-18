За даними американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor, пряме військове вторгнення Росії в Україну наразі є малоймовірним сценарієм.

Як заявив в інтерв'ю Радіо Свобода старший аналітик з питань Євразії Юджин Чаусовський, як і чотири роки тому в компанії вважають, що Росії знадобилося б 20-30 тисяч солдатів для створення "сухопутного мосту" до Криму, передає Новое Время.

"Сценарій наземного коридору до Криму або Придністров'я вкрай малоймовірний на цей момент. Думаю, якщо Росія збиралася зробити настільки серйозний військовий крок, то це, швидше за все, вже сталося б на самому початку конфлікту... Водночас не думаю, що такий розвиток подій слід повністю виключити", – сказав Чаусовський.

Водночас аналітик Stratfor наголосив, що "існує ціла низка загроз, джерелом яких є Росія", зокрема, дії в Чорному й Азовському морях, засоби гібридної війни і втручання у вибори.

За його словами, Росія не має на меті анексувати всю Україну, оскільки для цього "будуть потрібні величезні ресурси, яких у неї просто немає".

"Кінцева мета Росії полягає в тому, щоб по суті перешкодити західній інтеграції України, підірвати зусилля влади, спробувати заблокувати рух України в бік Заходу. А повномасштабне військове втручання призведе тільки до протилежного результату", – зазначив Чаусовський.

Він додав, що пряме військове вторгнення в Україну можливе лише як "крайній варіант", якщо Росія "відчує крайню загрозу для себе, пов'язану з Україною".

"Наприклад, в разі приєднання вашої країни до НАТО або щось такого ж масштабу. А в будь-якому іншому випадку такі дії стали б набагато більшим ризиком для Росії, ніж зиск, який вони можуть отримати", - сказав Чаусовський.