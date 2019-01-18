Оккупанты заявили, что болезни Эдема Бекирова не препятствуют его нахождению под стражей

15:21 04.02.2019 0 комментариев Крым

Адвокаты тяжелобольного политзаключенного Эдема Бекирова получили «медицинское заключение», в котором сказано, что болезни крымского татарина не препятствуют его нахождению под стражей.

Об этом сообщила дочь Эдема Бекирова Элеонора на своей странице в Facebook, передает ATR.

«В настоящий момент защита получает копию заключения медицинского обследования. В нем указано, что болезни моего отца не препятствуют нахождению его под стражей… Они убивают моего отца», — написала дочь политзаключенного.

В комментарии Элеонора Бекирова рассказала, что это «медицинское заключение» было сделано по результата анализов, когда Эдема Бекирова вывозили на трехдневное обследование в больницу им. Семашко.

«В настоящее время защита получает копию медицинского заключения. Конечно, они будут его обжаловать, потому что оно не соответствует действительности», — отметила Элеонора Бекирова.

Напомним, ранее дочь Эдема Бекирова Элеонора рассказала, что из-за антисанитарии в СИЗО у отца появились гнойные раны, одышка и кашель. Кроме того, его вывозили на принудительную психиатрическую экспертизу.

Адвокат политзаключенного Алексей Ладин сообщил, что из-за болей в сердце, одышки и судорог Эдем Бекиров спит сидя.

Как известно, 16 января Эдема Бекирова вывезли на обследование в больницу им. Семашко в Симферополе. Там он должен был находится неделю, но 18 января политзаключенного отправили назад в СИЗО. Результаты «медицинского обследования» до сих пор неизвестны.

Дочь политзаключенного заявила, что Эдему Бекирову в больнице в Симферополе сделали укол инсулина, который ему противопоказан из-за проблем с сердцем.

Напомним, 10 января «Киевский районный суд» Симферополя отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста и оставил Эдема Бекирова в СИЗО до 11 февраля.

21 декабря адвокат крымского татарина Алексей Ладин заявил, что нахождение его подзащитного в СИЗО опасно для его жизни. По его словам, у Эдема Бекирова имеется наличие болезней из перечня таких, которые препятствуют нахождению в СИЗО. Кроме того, оккупанты удерживают его даже не в медчасти, а в общей камере СИЗО. Некоторое время у Бекирова не было возможности самостоятельно делать себе перевязки.

Как известно, Эдем Бекиров был задержан со стороны Чонгара 12 декабря около 08:30 утра при прохождении им паспортного контроля на территории, контролируемой российскими пограничниками. Около 14:40 российские силовики вывезли Эдема Бекирова с контрольного пункта на административной границе «Чонгар» вглубь полуострова. Позже стало известно, что крымского татарина привезли в здание ФСБ России в Симферополе.

19 декабря ФСБ РФ в оккупированном Крыму предъявила обвинение крымскому татарину Эдему Бекирову, заявив, что он якобы организовал на территории полуострова «тайник с боеприпасами», а также связан с деятельностью гражданского формирования «Аскер».

Эдем Бекиров является инвалидом I группы, в прошлом году он перенес тяжелую операцию на сердце. У мужчины ампутирована одна нога, также врачи диагностировали у Бекирова сахарный диабет. Он нуждается в круглосуточной медицинской помощи.



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