В Симферопольском СИЗО, согласно вступившим в силу законопроектам об ужесточении содержания обвиняемых по «террористическим статьям» УК, заключенных ставят на профилактический учет и переводят в камеры с ужесточением условий содержания.

Как стало известно «Новой газете», Наримана Мемедеминова, обвиняемого в публичных призывах к террористической деятельности за несколько видеороликов 2013-2014 годов на YouTube-канале, перевели на спецпост — камеру для двух заключенных. При этом ему предоставили рапорт, составленный начальником режима Симферопольского СИЗО Дмитрием Луценко, в котором говорится, что Мемедеминов поставлен на профилактический учет как фигурант дела террористической направленности. По словам автора документа, профучет вводится для заключенных, которые «изучают, распространяют, пропагандируют экстремистскую идеологию», чтобы не допустить ее распространения среди других заключенных. Мемедеминов отказался подписывать рапорт, после чего был переведен на спецпост.

Аналогичный рапорт о постановке на профучет был предоставлен фигуранту дела Хизб ут-Тахрир Серверу Мустафаеву.

С начала 2019 года вступили в силу новые правила ужесточения режима нахождения под стражей и в заключении фигурантов дел террористической и экстремистской направленности (всего по 14 статьям УК РФ), а также осужденных и обвиняемых в совершении диверсий, бандитизме и посягнувших на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Новые условия режима предполагают обязательное пребывание в тюрьме не менее года в начале срока отбывания наказания. Согласно объяснению законодателей, такой тюремный режим позволит предотвратить распространение экстремистской идеологии среди заключенных.

Кроме того, теперь ФСИН может переводить заключенных в другие колонии, если «имеется информация об их приверженности идеологии терроризма, исповедовании, пропаганде или распространении ими такой идеологии».