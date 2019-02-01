Метою Анкари є "посилення дружби" і "обмеження ворожості" з Грецією.

Про це заявив спікер парламенту Туреччини Біналі Їлдирим, пише Ekathimerini, повідомляє Європейська Правда.

"Греція та Туреччина - дві сусідні країни. І якщо у нас є певні розбіжності в Егейському морі, ми також поділяємо одне і те ж море, той же клімат", - сказав він.

Зауваження Їлдирима пролунали перед офіційним візитом прем'єр-міністра Греції Алексіса Ципраса до Туреччини.

Ципрас має заплановані переговори з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом у вівторок у Анкарі перед тим, як поїхати в Стамбул в середу, де він зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломеєм.

Також очікується, що Ципрас стане першим прем'єр-міністром Греції з 1933 року, який відвідає православну семінарію "Халкі" біля Стамбула.

"Ми зробимо все необхідне, щоб запропонувати найкращу турецьку гостинність", - сказав Їлдирим.

Напруженість між Грецією з Туреччиною посилилася після того, як провідні турецькі політики знову поставили під сумнів суверенітет Греції в Егейському регіоні. Анкара і Афіни провели 2018 рік у суперечках та взаємних звинуваченнях через морські інциденти. У січні 2018 року турецька берегова охорона заблокувала наближення грецького міністра оборони до пари острівців в Егейському морі.