Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах

14:21 04.02.2019 0 комментариев Румыния

Прем'єр-міністр Румунії Віоріка Денчіле звинуватила західноєвропейських лідерів у подвійних стандартах через критику її країни за корупцію та придушення антиурядових протестів.

Про це пише Politico, повідомляє Європейська Правда.

Денчіле заявила, що корупція також є проблемою у Західній Європі, і зазначила, що серед лідерів ЄС не було жодного протесту через сутички між французькими поліцейськими та демонстрантами руху "Жовті жилети".

"Румунія не має права робити те, що можуть робити інші країни", - заявила політик.

Румунія зіткнулася з новою критикою з боку Європейської комісії та Європейського парламенту останніми місяцями, яка відображає думку про те, що східноєвропейська країна відступає від боротьби з корупцією та рухається тим женеліберальним шляху, як-то Польща та Угорщина. Утім, Денчіле відкидає порівняння з цими двома східноєвропейськими країнами.

"Я бачила, що сталося з "жовтими жилетами" у Франції. Ніхто не виявив жодної реакції. Це подвійний стандарт. Я не бачила, щоб хтось прийшов до Європарламенту і сказав: "Ми хочемо резолюції щодо Франції", - пояснила прем'єрка.

Критики звинувачують правлячих соціал-демократів (PSD) у спробах проштовхнути правові зміни, які послаблюють незалежність судової влади, та допомогти політикам, звинуваченим у корупції, зокрема вищих посадових осіб PSD, таких як голова партії Лівіу Драгня.

Денчіле також вважає несправедливим, що її країна і Болгарія є єдиними, які підлягають антикорупційному моніторингу через щорічний звіт Європейської комісії.

І Румунія, і Болгарія, коли вони приєдналися до Євросоюзу 2007 року, повинні були підписати так званий Механізм співпраці та перевірки, який контролює і допомагає впроваджувати судові реформи для боротьби з корупцією.

"Зазначено, що цей механізм має на меті допомогти Румунії та Болгарії. У ньому йдеться про корупцію. Я бачила дуже великі корупційні дії і в Голландії, я бачила їх у Франції, бачила їх у Німеччині. Ніхто ніколи не просив про запровадження такого механізму", - поскаржилася прем'єр-міністр.



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