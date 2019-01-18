Українські консули відвідали в російському СІЗО пораненого моряка
|14:01 04.02.2019
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|Крым
Українські консули у Москві відвідали в слідчому ізоляторі №2 "Лефортово" українського пораненого військовополоненого Василя Сороку, якого нещодавно перевели з СІЗО №1 "Матроська тиша".
Про це у коментарі УНІАН повідомив заступник начальника Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Олександр Хом'як.
"У нас почалися відвідування першого числа, сьогодні продовжуються. Дозволи консулами отримані і наразі відвідали поки що військовополоненого Василя Сороку, в п'ятницю. Він поранений. І сьогодні відвідають двох ще поранених - Андрія Ейдера і Андрія Артеменка", - сказав Хом'як.
Він додав, що за інформацією консулів, Сорока скарг не висловлював, стан здоров'я покращується.
"Будемо сподіватися, що стан здоров'я їх покращиться", - додав дипломат.
Українські консули отримали дозволи на відвідування українських військовополонених не на кожен день.
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