Українські консули у Москві відвідали в слідчому ізоляторі №2 "Лефортово" українського пораненого військовополоненого Василя Сороку, якого нещодавно перевели з СІЗО №1 "Матроська тиша".

Про це у коментарі УНІАН повідомив заступник начальника Управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Олександр Хом'як.

"У нас почалися відвідування першого числа, сьогодні продовжуються. Дозволи консулами отримані і наразі відвідали поки що військовополоненого Василя Сороку, в п'ятницю. Він поранений. І сьогодні відвідають двох ще поранених - Андрія Ейдера і Андрія Артеменка", - сказав Хом'як.

Він додав, що за інформацією консулів, Сорока скарг не висловлював, стан здоров'я покращується.

"Будемо сподіватися, що стан здоров'я їх покращиться", - додав дипломат.

Українські консули отримали дозволи на відвідування українських військовополонених не на кожен день.





