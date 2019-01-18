Оккупанты заявили о готовности к выдаче биометрических заграничных паспортов в аннексированном Крыму
|13:41 04.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в аннексированном Крыму готовы к выдаче биометрических паспортов.
Сообщается в понедельник, 4 февраля, на сайте "министерства" внутренней политики, информации и связи оккупированного Крыма, передает ТАСС.
В пресс-службе МВД по по оккупированному Крыму сообщили, что речь идет о биометрических заграничных паспортах граждан РФ.
Отмечается, что готовы помещения, идет настройка специальных комплексов для обработки заявлений и оформления документов. Первые комплексы начнут работу в Симферополе, Ялте, Керчи и Евпатории. В сообщении "министерства" не уточняется, когда начнется прием заявлений и выдача документов.
Указ, предусматривающий введение загранпаспорта гражданина РФ, содержащего на электронном носителе информации отпечатки пальцев, президент РФ Владимир Путин подписал 29 декабря 2012 года. В соответствии с документом, в загранпаспорт вносятся дополнительные биометрические персональные данные его владельца - изображение папиллярных узоров указательных пальцев.
Сеть МФЦ начала формироваться после оккупации Крыма Россией в 2014 году и функционирует с февраля 2015 года. Сейчас в оккупированном Крымуу работает 26 МФЦ, с февраля 2015 по декабрь 2018 года было оказано более 2,3 млн государственных и муниципальных услуг.
Значительная часть приходится на услуги Госкомрегистра и МВД по оккупированному Крыму.
Ещё на эту тему:
Оккупанты обещают выделить на программу "развития" аннексированного Крыма 310 млрд до 2021 года
Європейське видання EU Observer, про те як ЄС посилює тиск на Росію з вимогою звільнення українських моряків
"Да кому этот мост ваш нужен?! Он и так завалится через несколько лет" - Воронченко
Крымчане, в отношении которых прекращены уголовные дела, пока не исключены из «списка экстремистов и террористов»
МЗС країн ЄС на засіданні у лютому не ухвалюватимуть "азовський пакет санкцій" проти Росії
Німеччина готова забезпечити військову присутність в Чорному морі для стримування агресії РФ
Питання введення нових санкцій ЄС проти РФ і допомоги Приазов'ю обговорять 18 лютого на засіданні Ради Європи
Блокування РФ українських суден і допомогу Приазов'ю обговорили глави МЗС України, Чехії та Данії
Альтернативний погляд на резолюцію ПАРЄ по Азову