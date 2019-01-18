Оккупанты заявили о готовности к выдаче биометрических заграничных паспортов в аннексированном Крыму

13:41 04.02.2019 0 комментариев Крым

Многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в аннексированном Крыму готовы к выдаче биометрических паспортов.

Сообщается в понедельник, 4 февраля, на сайте "министерства" внутренней политики, информации и связи оккупированного Крыма, передает ТАСС.

В пресс-службе МВД по по оккупированному Крыму сообщили, что речь идет о биометрических заграничных паспортах граждан РФ.

Отмечается, что готовы помещения, идет настройка специальных комплексов для обработки заявлений и оформления документов. Первые комплексы начнут работу в Симферополе, Ялте, Керчи и Евпатории. В сообщении "министерства" не уточняется, когда начнется прием заявлений и выдача документов.

Указ, предусматривающий введение загранпаспорта гражданина РФ, содержащего на электронном носителе информации отпечатки пальцев, президент РФ Владимир Путин подписал 29 декабря 2012 года. В соответствии с документом, в загранпаспорт вносятся дополнительные биометрические персональные данные его владельца - изображение папиллярных узоров указательных пальцев.

Сеть МФЦ начала формироваться после оккупации Крыма Россией в 2014 году и функционирует с февраля 2015 года. Сейчас в оккупированном Крымуу работает 26 МФЦ, с февраля 2015 по декабрь 2018 года было оказано более 2,3 млн государственных и муниципальных услуг.

Значительная часть приходится на услуги Госкомрегистра и МВД по оккупированному Крыму.



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