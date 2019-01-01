Найближчим часом відбудуться політичні консультації щодо запровадження зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною
|13:21 04.02.2019
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|Украина
Найближчим часом відбудуться політичні консультації щодо запровадження зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною.
Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми говорили про нашу майбутню угоду щодо ЗВТ. Уже найближчим часом відбудуться політичні консультації. $4 млрд товарообігу дуже далекі від нашого потенціалу", - сказав він на прес-конференції за підсумками засідання спільної групи стратегічного планування Україна-Туреччина в п'ятницю в Одесі.
Глава МЗС розповів, що також відбудуться консультації щодо угоди про соціальне забезпечення.
"Усе більше українців працюють у Туреччині, все більше турецьких громадян працюють в Україні. У нас найближчим часом відбудуться експертні консультації і нам потрібна ця угода", - пояснив глава зовнішньополітичного відомства.
П.Клімкін поінформував, що 1,4 млн українців відвідали Туреччину в 2018 році.
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