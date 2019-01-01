Найближчим часом відбудуться політичні консультації щодо запровадження зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Україною і Туреччиною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми говорили про нашу майбутню угоду щодо ЗВТ. Уже найближчим часом відбудуться політичні консультації. $4 млрд товарообігу дуже далекі від нашого потенціалу", - сказав він на прес-конференції за підсумками засідання спільної групи стратегічного планування Україна-Туреччина в п'ятницю в Одесі.

Глава МЗС розповів, що також відбудуться консультації щодо угоди про соціальне забезпечення.

"Усе більше українців працюють у Туреччині, все більше турецьких громадян працюють в Україні. У нас найближчим часом відбудуться експертні консультації і нам потрібна ця угода", - пояснив глава зовнішньополітичного відомства.

П.Клімкін поінформував, що 1,4 млн українців відвідали Туреччину в 2018 році.