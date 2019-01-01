Россия грозит разместить на суше крылатую ракету морского базирования "Калибр"

13:01 04.02.2019 0 комментариев Россия

Россия технически легко реализует симметричный ответ на решение США начать процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД): дальность действия крылатой ракеты "Калибр" морского базирования в случае переноса на сушу составит 2600 км.

Об этом в понедельник, 4 февраля, сообщает Коммерсант со ссылкой на высокопоставленные источники в госструктурах, передает военное.рф.

Ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, издание утверждает, что на основе гиперзвуковой противокорабельной ракеты 3М22 "Циркон", разработанной НПО машиностроения, будет создаваться боеприпас наземного базирования. 

Напомним, что в субботу, 2 февраля, США официально уведомили Россию о выходе из ДРСМД. В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва отреагирует зеркально. При этом он отметил, что после приостановки участия в ДРСМД Россия начнет работы по созданию новых видов ракет, производство которых ранее ограничивалось условиями двустороннего соглашения. 

Материал из Википедии:

Широкой публике ракеты семейства «Калибр» впервые были представлены на МАКС-93.

8 января 2018 года в СМИ появились сообщения о начале работ по разработке модифицированной версии ракеты «Калибр-М». По словами источника «Для ВМФ разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета «Калибр-М» корабельного базирования с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км. Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны».

Источник добавил, что новая ракета будет отличаться от стоящих на вооружении «Калибров», как большей дальностью стрельбы, так и своими габаритами. «Ракета будет существенно больше, вес ее боевой части приблизится к 1 т», - отметил он. По словам собеседника агентства, новой ракетой планируется оснащать крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки. «Калибр-М» предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть»[4].

По состоянию на 2019 год на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс «Калибр». По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса «Калибр-НК», для подлодок – «Калибр-ПЛ». «Калибром», в частности, вооружаются российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 «Буян-М», многоцелевые атомные подлодки проекта 885 «Ясень», неатомные субмарины проектов 877 и 636.3, другие корабли.

 



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