Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и руководство Администрации Николаевского морского порта обсудили экономические перспективы работы гавани.

Как сообщила пресс-служба администрации, указанная встреча состоялась в четверг, 31 января, передают Порты Украины.

Представители ОБСЕ ознакомились с системой безопасности и принципами экономической деятельности порта.

В ходе встречи, среди прочих вопросов, обсуждались показатели производственной деятельности порта и портовых операторов. «Встреча прошла в конструктивном и деловом формате, по окончании которой участники переговорного процесса договорились о дальнейшем сотрудничестве», — сказано в сообщении.

Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровско-лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе портопункт Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и другие.

Николаевский морской порт в 2018 году увеличил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 24,1% — до 29,205 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 21,6% против 17,7% в 2017 году.