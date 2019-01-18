Фінансові втрати ДП «Бердянський морський торговельний порт» (БМТП) за підсумками 2018 року в результаті блокади Керч-Єнікальського каналу склали $4,6 млн.

Про це повідомив в.о. директора ДП «БМТП» Олександр Трощенко в ході зустрічі з представниками місії Євросоюзу в четвер, передає сайт Порти України.

У зустрічі взяли участь глава Групи підтримки України при Європейській комісії Петер Вагнер, глава представництва Європейського інвестиційного банку в Україні Жан-Ерік де Загон, керівник політичного відділу Представництва ЄС в Україні Фабіо Делла Пьяцца й інші європейські функціонери.

Трощенко охарактеризував економічну ситуацію, в якій опинилося підприємство в результаті бойових дій на Донбасі і блокади Керч-Єнікальського каналу. Зокрема, в 2018 році держстивідор повністю втратив вантажопотік металопродукції і глини обсягом 840 тис. тонн.

У 2018 році підприємство намагалося диверсифікувати напрямки діяльності і вантажі. У травні держстивідор залучив вантажопотік обладнання 56 турбін споруджуваної Приморської ВЕС-1 енергохолдингу ДТЕК. У серпні було придбане нове суднонавантажувальне обладнання і освоєна нова технологія переробки зернових, завдяки чому за півроку вдалося перевалити 200 тис. тонн зерна.

Як повідомила прес-служба дерстивідора, члени місії ЄС зафіксували інформацію, яку озвучили керівники БМТП. Жан-Ерік де Загон наголосив, що будуть розглядатися як великі, так і локальні інфраструктурні проекти в Приазов'ї.

Місія ЄС на чолі з виконавчим директором з питань Європи та Центральної Азії в Європейській службі зовнішньої дії Томасом Майер-Хартінгом і керівником Групи підтримки України при Єврокомісії Петером Вагнером з 27 січня по 2 лютого планувала відвідати прилеглі до Азовського моря регіони України.

ДП «БМТП» оперує причалами №№1-5 і 7-9 Бердянського морського порту.

Бердянський морський порт розташований у північно-східній частині Бердянської затоки. Включає зовнішній рейд, внутрішній рейд (гавань Бердянськ) і підхідний канал довжиною 20 кілометрів, шириною - 90 метрів, глибиною - 8,55 метра із прохідною осадкою 7,9 метра. Кількість вантажних причалів - 11, довжина вантажного причального фронту - 1798 метрів. Крім ДП «БМТП», в порту працюють портові оператори ТОВ «Нова Хортиця», ТОВ «Агро-клас», ТОВ «Аскет-шиппінг» і ПрАТ «Бердянський завод підйомно-транспортного устаткування».

Бердянський морпорт у 2018 році скоротив вантажообіг у порівнянні з 2017 роком на 24,4% — до 1,812 млн тонн. Питома вага порту у вантажообігу морських портів України склала 1,3% проти 1,8% в 2017 році.