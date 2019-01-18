За словами адвоката, лікарі СІЗО ігнорують прохання Мемедемінова про медичну допомогу.



Кримського блогера Нарімана Мемедемінова в СІЗО Сімферополя в анексованому Росією Криму із загальної камери перевели в камеру, що перебуває під посиленим контролем.



Про це повідомив його адвокат Еміль Курбедінов, передає Главком.



Як заявив захисник, якого цитує громадянська ініціатива «Кримська солідарність», до такого кроку в СІЗО вдалися після того, як на Мемедемінова прийшов рапорт, в якому його характеризують як особу, що вивчає, поширює і пропагує екстремістську ідеологію.



«Також адвокат каже про те, що Наріман повідомляє про погіршення стану здоров’я. Уже понад місяць він просить про медичну допомогу, але лікарі СІЗО ігнорують прохання. Курбедінов стверджує, що якщо не вивезти підзахисного до лікарні на обстеження і лікування, його стан значно погіршиться і загрожує серйозними ускладненнями», – заявили правозахисники.



Нагадаємо, у березні 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього підконтрольний Росії суд заарештував Мемедемінова. Його звинувачують у «публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, вчинених із використанням мережі інтернет».



Раніше повідомлялося, що заарештований у Криму кримськотатарський активіст Едем Бекіров пройшов амбулаторну психолого-психіатричну експертизу.