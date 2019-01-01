Лідери Росії, Ірану та Туреччини Володимир Путін, Хасан Роугані та Реджеп Тайїп Ердоган планують зустрітися в Сочі 14 лютого, щоб обговорити ситуацію в Сирії.



Про це повідомляють турецькі та російські державні ЗМІ, передає Главком.



Російська телекомпанія НТВ заявила, що лідери обговорять ситуацію навколо так званої зони деескалації навколо Ідліба в Сирії та очікуваного виведення американських військ. Три країни заявили, що прагнуть політичного виходу зі семирічної громадянської війни в Сирії.



Нагадаємо, Москва і Тегеран підтримують сирійського президента Башара Асада, а Туреччина і Сполучені Штати – різні групи повстанців.



Кілька раундів переговорів за останні роки не змогли припинити бойові дії, які забрали життя понад 400 тисяч людей, змусили мільйони стати біженцями і спустошили багато історичних місць по всій країні.



Як відомо, у січні президент США Дональд Трамп підтвердив, що процес виведення американського збройного контингенту із Сирії офіційно розпочався.