Лідери Росії, Ірану та Туреччини зустрінуться в Сочі
|11:41 04.02.2019
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|Россия
Лідери Росії, Ірану та Туреччини Володимир Путін, Хасан Роугані та Реджеп Тайїп Ердоган планують зустрітися в Сочі 14 лютого, щоб обговорити ситуацію в Сирії.
Про це повідомляють турецькі та російські державні ЗМІ, передає Главком.
Російська телекомпанія НТВ заявила, що лідери обговорять ситуацію навколо так званої зони деескалації навколо Ідліба в Сирії та очікуваного виведення американських військ. Три країни заявили, що прагнуть політичного виходу зі семирічної громадянської війни в Сирії.
Нагадаємо, Москва і Тегеран підтримують сирійського президента Башара Асада, а Туреччина і Сполучені Штати – різні групи повстанців.
Кілька раундів переговорів за останні роки не змогли припинити бойові дії, які забрали життя понад 400 тисяч людей, змусили мільйони стати біженцями і спустошили багато історичних місць по всій країні.
Як відомо, у січні президент США Дональд Трамп підтвердив, що процес виведення американського збройного контингенту із Сирії офіційно розпочався.
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