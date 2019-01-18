Морские пехотинцы Черноморского флота страны оккупанта в рамках учений проводят стрельбы из стрелкового оружия и бронетехники на полигонах «Перевальное», «Ангарский» и «Казачий» а аннексированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба российского флота, передает Крым Информ.

«На крымских полигонах боевой подготовки подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота проводят учения по огневой подготовке и вождению, а также другие мероприятия боевой подготовки с выполнением стрельб из стрелкового оружия и военной техники. В ходе маршей военнослужащие отрабатывают действия по обороне колонны техники от ударов авиации, нейтрализации диверсионно-разведывательных групп условного противника», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в рамках учений оккупанты выполняют боевые стрельбы из всех видов вооружения в составе отделений, взводов и рот. В свою очередь наводчики бронетранспортеров в ходе учений совершенствуют навыки по разведке целей и корректировке огня из пушки и пулемета, как в движении, так и на месте. Механики водители усовершенствуют навыки вождения и преодоления различных препятствий на пересеченной местности.

По данным пресс-службы, к учениям привлечены около тысячи военнослужащих и 50 единиц боевой техники. Учения проходят в соответствии с планом боевой подготовки на полигонах «Перевальное», «Ангарский» и «Казачий» в оккупированном Крыму.