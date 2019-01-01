Россия надеется на скорую реализацию соглашения с Грузией, на торговлю через Абхазию и Южную Осетию

10:21 04.02.2019 0 комментариев Россия

6 февраля в Женеве состоится встреча делегаций РФ и Грузии, от которой зависит перспектива реализации соглашения «Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами».

По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, в Москве надеются на позитивный результат.

«Мы очень ждем результатов этой встречи, надеемся, что они будут позитивными. Если все так и будет, то мы, наконец, сможем приступить к реализации тех договоренностей, которые были достигнуты в 2011 году»,— заявил он в интервью “Ъ”.

Напомним, договор «Об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» подписан в Женеве еще 9 ноября 2011 года.

Это часть пакета документов, заключенных в процессе вступления России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Россия стала членом ВТО в 2012 году.

Но соглашение с Грузией, предусматривающее создание между двумя странами трех торговых коридоров, два из которых проходят через Абхазию и Южную Осетию, так и не заработало.

Москве и Тбилиси понадобилось семь лет, чтобы все подготовить к его реализации.

Сейчас, как сообщают источники “Ъ”, формальности улажены и запуску согласованного механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли больше ничего не препятствует .

Между тем, Григорий Карасин призвал «не забегать вперед», поскольку есть риск «политизации процесса».

«Быстрых прорывов не ожидайте. Нам предстоит серьезная техническая и логистическая работа, и она потребует времени и настойчивости. Российская сторона к такой работе готова»,— заверил он “Ъ”.



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