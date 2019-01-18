Экипаж большого десантного корабля (БДК) Черноморского флота РФ «Цезарь Куников», в соответствии с планом боевой подготовки, сдает элементы курсовой задачи К-2.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ страны оккупанта, в рамках мероприятий боевой подготовки «Цезарь Куников» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в одном из морских полигонов Чёрного моря, передает Крым Информ.

«В частности, при отработке действий по поддержке морского десанта в ходе высадки на побережье экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки по береговым целям, имитирующим огневые точки противника, а затем отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника», – уточнили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

Кроме того, артиллерийские расчеты выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа БДК «Цезарь Куников» станет организация погрузки в твиндек корабля боевой техники и личного состава подразделений морской пехоты, а также высадка морского десанта на необорудованное побережье.