Десантный корабль оккупантов отработал действия по поддержке морского десанта в ходе высадки на побережье
|10:01 04.02.2019
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Экипаж большого десантного корабля (БДК) Черноморского флота РФ «Цезарь Куников», в соответствии с планом боевой подготовки, сдает элементы курсовой задачи К-2.
Как сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ страны оккупанта, в рамках мероприятий боевой подготовки «Цезарь Куников» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по морским, береговым и воздушным целям в одном из морских полигонов Чёрного моря, передает Крым Информ.
«В частности, при отработке действий по поддержке морского десанта в ходе высадки на побережье экипаж корабля выполнил стрельбу из артиллерийской установки по береговым целям, имитирующим огневые точки противника, а затем отработал действия по отражению средств воздушного нападения условного противника», – уточнили в отделе информационного обеспечения ЧФ.
Кроме того, артиллерийские расчеты выполнили задачу по уничтожению имитатора плавающей морской мины.
Следующим этапом боевой подготовки экипажа БДК «Цезарь Куников» станет организация погрузки в твиндек корабля боевой техники и личного состава подразделений морской пехоты, а также высадка морского десанта на необорудованное побережье.
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