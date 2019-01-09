Deutsche Bank намагався приховати кредит на 600 млн доларів, виданий російському банку
|09:41 04.02.2019
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|Россия
Deutsche Bank намагався приховати наявність кредиту, виданого ним російському банку ВТБ восени 2016 року.
На тлі розслідування американських спецслужб про можливе втручання Росії в президентські вибори США і під тиском європейських регуляторів німецький банк пробував позбутися позики, передає УНН з посиланням на публікацію The Wall Street Journal.
Німецький банк пробував позбутися позики, продавши її половину Альфа-банку в грудні того ж року. Однак решту Deutsche Bank продати не зумів, в результаті ВТБ погасив заборгованість в серпні 2017 року, стверджує видання з посиланням на документи і джерела, знайомі з кредитною історією Deutsche Bank.
Нещодавно Конгрес США направив список питань в Deutsche Bank в рамках власного розслідування цієї справи. Зокрема, конгресмени підозрюють, що Deutsche Bank міг не просто обслуговувати бізнес Дональда Трампа, а й допомагати нинішньому президентові США приховувати доходи від податків.
Нагадуємо, ЗМІ дізналися про відмову Deutsche Bank видати кредит компанії Трампа в 2016 році.
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