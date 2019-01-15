Туреччина підтвердила прямі контакти з Дамаском

09:21 04.02.2019 0 комментариев Турция

Туреччина підтримує з сирійським режимом контакти «низького рівня» через свої спецслужби. 

Про це заявив президент Туречини Реджеп Тайїп Ердоган, інформує "Радіо Свобода", передає Укрінформ.

«Навіть якщо це ваш ворог, ви не будете повністю розривати зв’язки у випадку, якщо вони вам знадобляться», – наголосив Ердоган.

Нагадаємо, Анкара розірвала відносини з режимом сирійського президента Башара Асада невдовзі після придушення ним протестів у 2011 році, коли Ердоган назвав лідера Сирії «вбивцею Асадом».

Турецький президент виключив будь-які прямі переговори з Асадом, а міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявляв у грудні 2018 року, що Анкара контактує з Дамаском тільки через треті сторони, Росію та Іран.

Тож заява Ердогана в неділю вперше підтвердила прямі контакти з Дамаском, хай і на низькому рівні.

Туреччина, де проживають майже чотири мільйони сирійських біженців, підтримує повстанців, які прагнуть скинути режим Асада.



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