«Гітлерюгенд» по російськи: в анексованому Севастополі окупанти створили «Будинок Юнармії» / Відео
|09:01 04.02.2019
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|Крым
В анексованому Севастополі на базі міського Будинку офіцерів окупанти створили «Будинок Юнармії», де російські військові навчатимуть школярів поводитися зі зброєю.
Як повідомляє прес-служба російської Міноборони, «військово-патріотичний центр створений відповідно до рішення міністра оборони Росії», передає Укрінформ посилаючись Крим.Реалії.
«Школярі Севастополя, які вступили до лав руху «Юнармія» під керівництвом досвідчених інструкторів-військовослужбовців вивчають на практиці основи загальновійськової підготовки», - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що «юні патріоти беруть участь в заняттях по збірці-розбиранні автомата Калашникова АК-74, по стройовій підготовці та здачі нормативів з фізичної підготовки».
На заняттях з радіаційного, хімічного та біологічного захисту дітей вчили екіпіруватися в найкоротший час в захисний костюм і протигаз.
Російські військові планують навчити дітей, як надавати першу медичну допомогу і транспортувати поранених.
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