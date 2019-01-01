В анексованому Севастополі на базі міського Будинку офіцерів окупанти створили «Будинок Юнармії», де російські військові навчатимуть школярів поводитися зі зброєю.

Як повідомляє прес-служба російської Міноборони, «військово-патріотичний центр створений відповідно до рішення міністра оборони Росії», передає Укрінформ посилаючись Крим.Реалії.

«Школярі Севастополя, які вступили до лав руху «Юнармія» під керівництвом досвідчених інструкторів-військовослужбовців вивчають на практиці основи загальновійськової підготовки», - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що «юні патріоти беруть участь в заняттях по збірці-розбиранні автомата Калашникова АК-74, по стройовій підготовці та здачі нормативів з фізичної підготовки».

На заняттях з радіаційного, хімічного та біологічного захисту дітей вчили екіпіруватися в найкоротший час в захисний костюм і протигаз.

Російські військові планують навчити дітей, як надавати першу медичну допомогу і транспортувати поранених.