Росія продовжить робити спроби прокласти сухопутний коридор в окупований нею Крим, використовуючи для цього різноманітні методи.

Таку думку в бесіді з кореспондентом Укрінформу висловив керівник програм Східної Європи і Центральної Азії в Німецькому товаристві зовнішньої політики Штефан Майстер.

«Думаю, небезпека того, що буде все ж прокладений сухопутний міст до Криму, для України підвищується», — сказав експерт.

Майстер прогнозує активізацію спроб у 2020 році, після того, як, з великою імовірністю, буде пущений в експлуатацію газопровід «Північний потік 2», а також завершаться вибори в Україні.

Що стосується методів, то експерт вважає, що це не обов'язково буде відкритий напад. Він передбачає можливість "комбінації" військових дій, кибератак і гібридних акцій. З великою часткою імовірності, місцем таких акцій можуть стати Маріуполь і Бердянськ, де буде провокуватися нагнітання невдоволення.

Провокація в Азовському морі, вважає Майстер, мала дві основні мети: представити Петра Порошенко "слабким" перед президентськими виборами, оскільки у глави держави не було можливості повномасштабного відповіді, а також перевірити реакцію Заходу, яка виявилася вкрай млявою і може бути сприйнята Росією як "дозвіл" продовжувати свою тактику.

"Ймовірно, Росія намагається підготувати ґрунт, щоб атакувати, використовуючи військові і невійськові методи", — каже Майстер. На його переконання, стратегічна мета Москви — перетворення Азовського моря на внутрішнє. В цю стратегію якраз вписується торішня провокація в Керченській протоці.

Загалом Кремль не має наміру залишати спроб економічно послабити Україну, посилити її внутрішні проблеми, переконаний німецький аналітик.