США не будуть рухатися далі у переговорах з Росією доки російська влада не звільнить українських моряків
|08:21 04.02.2019
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|Крым
Спеціальний представник США з питань України Курт Волкер закликав Росію негайно звільнити українських моряків, захоплених біля Керченської протоки.
Про це повідомляється у Faceebook посольства України в США, передає Укрінформ.
«Ми закликаємо Росію негайно звільнити моряків, щоб ми спробували повернутися до дипломатичного вирішення цієї проблеми», - заявив спецпредставник.
Волкер заявив, що США не будуть рухатися далі у переговорах з Росією доки російська влада не звільнить українських моряків.
Він також додав, що в США знайомі з доказами нападу Росії на українські кораблі: «Нам відомо і з зображень, і з відео, і з того, що нам доводять українські колеги, це блокування проходу через протоку, переслідування українських суден у міжнародних водах, стрільба по них і моряки, які ще досі затримані в Росії».
Крім того Волкер застеріг Кремль, що США розглядають можливість посилення санкцій проти Росії через дії в Керченській протоці: «Я можу сказати, що і Сполучені Штати, і Європа розглядають додаткові заходи, які можуть бути вжиті у випадку, якщо Росія не поверне моряків і продовжуватиме контроль над Керченською протокою».
Как повідомлялося, 25 листопада 2018 року російські кораблі у Керченській протоці атакували катери українських ВМС «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід із порту Одеси до порту Маріуполя. При цьому 24 українських моряків захопили у полон, троє з них отримали поранення.
Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував українських моряків і звинуватив їх у нібито незаконному перетині російського кордону.
Згодом eсіх військовополонених моряків доставили з Криму в московські СІЗО «Лефортово» і «Матросская тишина».
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