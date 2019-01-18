Факти неодноразового поміщення до штрафного ізолятора українського політв'язня Олександра Кольченка, якого тримають у виправній колонії 6 у Копєйську Челябінської області, можуть призвести до визнання його «злісним порушником» і погіршення умов тримання.

Таку думку висловила Укрінформу челябінська правозахисниця Тетяна Щур.

«Нас насторожують факти неодноразового поміщення Кольченка до ШІЗО. Це може викликати визнання Саші «злісним порушником», що в свою чергу дозволить запроторити його до ЗСУ або ЄПКТ (загін суворих умов тримання; єдине приміщення камерного типу). Навіть з урахуванням того, що порушення несерйозні, оскільки тут головне - ознака повторності. І ми цим занепокоєні», - розповіла Щур.

Як повідомлялося, напередодні до Олександра Кольченка приходив адвокат від челябінських правозахисників. З'ясувалося, що у українського політв'язня немає скарг до умов свого тримання в колонії, але він має нездоровий вигляд.

Раніше Тетяна Щур пояснювала, що в російських колоніях є практика переводити ув'язнених до ШІЗО, вишукуючи надумані приводи, «про всяк випадок» напередодні якихось «особливих днів» - свят.

Кримчанин Олександр Кольченко проходив в одній справі зі своїм більш відомим земляком - Олегом Сенцовим.

Сенцов і Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 року за обвинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою вину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв'язнів.