Bild: Німецькі компанії продають Росії гвинти для безпілотників, які застосовують у війні проти України
|20:20 01.02.2019
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|Крым
Збройні сили Росії досі купують у встановлюють німецькі гвинти на свої безпілотні апарати «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-3», «Тахіон», «ZALA-42104M», «Груша» і «Орлан-2».
Хоча з початку російського вторгнення в Україну санкції Євросоюзу забороняють продавати Москві зброю, а також товари подвійного призначення, які можна використати як у цивільних, так і у військових цілях.
Про це пише німецьке видання Bild, повідомляє УНІАН.
Як з’ясували німецькі журналісти, йдеться про гвинти, які виготовляють дві компанії у Німеччині: Graupner/SJ GmbH і aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG.
Представники обох фірм сказали, що нічого не знали про використання їхньої продукції у військовій техніці.
Сама ж Росія не приховує, що її безпілотні апарати літають завдяки німецьким деталям.
У військовому музеї «Парк Патріот», який відкрили поблизу Москви в 2016 році, досі виставлені військові безпілотники з німецькими пропелерами.
Bild пише, що російська армія використовує такі апарати у війні проти України з 2015 року.
«Вже в бою за Дебальцево, в якому загинули 184 українських солдата, навесні 2015 року проросійські сили використовували дрон «Гранат-2» зі складними гвинтами. Ці гвинти були виготовлені в Ройтлінгені», - пише Bild.
Але це не єдиний випадок.
Навіть минулого тижня українські військові на півдні Донецької області за допомогою спеціальної техніки посадили російський безпілотник «Гранат-2». І на ньому теж були встановлені складні пропелери фірми aero-naut Modellbau з Баден-Вюртемберга.
«Якщо Росія дійсно закупає деталі для своїх бойових апаратів у Німеччині, тоді німецький уряд повинен зробити все, щоб зупинити покупку цих запчастин російськими державними структурами», - сказав член комітету з питань оборони Тобіас Лінднер.
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