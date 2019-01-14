Збройні сили Росії досі купують у встановлюють німецькі гвинти на свої безпілотні апарати «Гранат-1», «Гранат-2», «Гранат-3», «Тахіон», «ZALA-42104M», «Груша» і «Орлан-2».

Хоча з початку російського вторгнення в Україну санкції Євросоюзу забороняють продавати Москві зброю, а також товари подвійного призначення, які можна використати як у цивільних, так і у військових цілях.

Про це пише німецьке видання Bild, повідомляє УНІАН.

Як з’ясували німецькі журналісти, йдеться про гвинти, які виготовляють дві компанії у Німеччині: Graupner/SJ GmbH і aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG.

Представники обох фірм сказали, що нічого не знали про використання їхньої продукції у військовій техніці.

Сама ж Росія не приховує, що її безпілотні апарати літають завдяки німецьким деталям.

У військовому музеї «Парк Патріот», який відкрили поблизу Москви в 2016 році, досі виставлені військові безпілотники з німецькими пропелерами.

Bild пише, що російська армія використовує такі апарати у війні проти України з 2015 року.

«Вже в бою за Дебальцево, в якому загинули 184 українських солдата, навесні 2015 року проросійські сили використовували дрон «Гранат-2» зі складними гвинтами. Ці гвинти були виготовлені в Ройтлінгені», - пише Bild.

Але це не єдиний випадок.

Навіть минулого тижня українські військові на півдні Донецької області за допомогою спеціальної техніки посадили російський безпілотник «Гранат-2». І на ньому теж були встановлені складні пропелери фірми aero-naut Modellbau з Баден-Вюртемберга.

«Якщо Росія дійсно закупає деталі для своїх бойових апаратів у Німеччині, тоді німецький уряд повинен зробити все, щоб зупинити покупку цих запчастин російськими державними структурами», - сказав член комітету з питань оборони Тобіас Лінднер.



