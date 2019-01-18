У трьох українських моряків погіршився стан здоров’я
|19:01 01.02.2019
|0 комментариев
|Крым
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що ще троє українських моряків, яких незаконно утримують в Росії, потребують медичної допомоги.
Про це вона написала 1 лютого у соцмережі Facebook, повідомляє Главком.
«У зв’язку з тим, що стало відомо про намір російського омбудсмена Тетяни Москалькової відвідати українських військовополонених, надіслала їй лист з важливими проханнями. Перш за все, перевірити стан тримання та наявність умов для лікування поранених моряків Андрія Ейдера, Василя Сороки та Андрія Артеменко. Також, зі слів адвокатів, у Володимира Терещенка, В’ячеслава Зінченка та Віктора Беспальченка погіршився стан здоров’я. Тому звернула увагу Уповноваженого РФ на необхідність медичного обстеження та подальшого лікування цих моряків», - повідомила Денісова.
Омбудсмен підкреслила, що очікує на реагування Москалькової на її лист та інформацію щодо надання необхідної лікарської допомоги.
Раніше повідомлялося, що трьох поранених українських моряків, які знаходилися в лікарні СІЗО «Матроська тиша», перевели до СІЗО «Лефортово».
Українського військовополоненого Андрія Ейдера адвокат просить вивезти з РФ на лікування до України або іншої країни.
Ещё на эту тему:
На полигоне под аннексированным Симферополем оккупанты соревновались в «Танковом биатлоне»
Подводные лодки страны оккупанта отработали в Черном море нанесение ракетного удара
Фрегат Черноморского флота РФ вооруженный крылатыми ракетами провел учения в Средиземном море
США підтримують ідею Франції та Німеччини щодо спостереження за проходженням суден у Керченській протоці
Українському моряку Ейдеру в Керчі була надана неповна допомога - потрібна операція
Адвокатами були заявлені клопотання про госпіталізацію в Україні всіх поранених моряків
Адвокат пораненого українського моряка Ейдера подала клопотання про його переведення з РФ до України
Посол ЄС у РФ зробив демарш через українських моряків
Захоплений у полон моряк Безпальченко у СІЗО отримав лише один лист