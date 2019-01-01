В оккупированном Крыму продается дворец за миллиард рублей

18:41 01.02.2019 0 комментариев Крым

Имение «Мурад-Авур», построенное в начале прошлого века на юге Крыма, выставлено на продажу за 1,1 млрд рублей.

Соответствующие объявления опубликованы на сайтах «Яндекс.Недвижимость» и ЦИАН, передает Крым Информ.

«Продается знаменитый дворец «Мурад-Авур» на Южном берегу Крыма. Дворец был построен для генерала российской армии Николая Николаевича Комстадиуса в 1908-1911 годах. Автор проекта – знаменитый Николай Краснов, архитектор высочайшего двора, который одновременно с постройкой этого здания возводил белый Ливадийский дворец для императора Николая II», – говорится в объявлении.

Имение находится в парке «Чаир».

Как сообщает автор объявления, «доступ в остальную часть парка ограничен, что обеспечивает тишину, покой и безопасность владельца имения». Площадь земельного участка – около 1 га. Отмечается, что земля находится в собственности с 2017 года.

«Уникальные исторические интерьеры, художественная лепка, резьба по мрамору и дереву были тщательно и качественно восстановлены лучшими реставраторами Санкт-Петербурга», – подчеркивается в объявлении.

В объявлении на «Яндекс.Недвижимости» имение указывается как «дом 1000 кв. м с участком 1 га», на ЦИАН – «3-этажный коттедж». Автором объявления указано агентство недвижимости 360 Flat.

Имение «Мурад-Авур» («исполнение желаний») в Мисхоре было построено для русского генерала Николая Комстадиуса. В 1921 году здание было национализировано, на его базе открылся санаторий «Марат». Сейчас дом находится в частной собственности.

По данным государственного комитета по охране культурного наследия Крыма, «Мурад-Авур» не стоит на учете, то есть не является объектом культурного наследия.



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