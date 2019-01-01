Біля узбережжя Греції сталися два землетруси
|18:21 01.02.2019
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|Греция
Два землетруси магнітудою 4,5 та 3,8 сталися на південному сході Егейського моря.
Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Афінський інститут із геодинаміки, передає Укрінформ.
“Два помірних землетруси магнітудою 4,5 та 3,8 сталися у п'ятницю близько 12.30 на південному сході Егейського моря”, - йдеться у повідомленні.
Поштовхи були відчутні на грецьких островах Карпатос і Родос.
За даними Афінського інституту, епіцентри землетрусів були зафіксовані, відповідно, за 36 і 42 кілометрів на північному сході від острова Карпатос на глибині у 10 кілометрів.
Нині немає повідомлень про завдану шкоду або постраждалих.
Як повідомлялося, 26 грудня на грецькому острові Закінтос в Іонічному морі стався землетрус магнітудою 4,1.
А 24 січня в Егейському морі неподалік грецького острова Родос стався землетрус магнітудою 5,3.
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