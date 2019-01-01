Два землетруси магнітудою 4,5 та 3,8 сталися на південному сході Егейського моря.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на Афінський інститут із геодинаміки, передає Укрінформ.

“Два помірних землетруси магнітудою 4,5 та 3,8 сталися у п'ятницю близько 12.30 на південному сході Егейського моря”, - йдеться у повідомленні.

Поштовхи були відчутні на грецьких островах Карпатос і Родос.

За даними Афінського інституту, епіцентри землетрусів були зафіксовані, відповідно, за 36 і 42 кілометрів на північному сході від острова Карпатос на глибині у 10 кілометрів.

Нині немає повідомлень про завдану шкоду або постраждалих.

Як повідомлялося, 26 грудня на грецькому острові Закінтос в Іонічному морі стався землетрус магнітудою 4,1.

А 24 січня в Егейському морі неподалік грецького острова Родос стався землетрус магнітудою 5,3.