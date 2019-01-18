На судовому засіданні політв’язень Павло Гриб подав скаргу про застосування до нього заходів фізичного впливу та примусу слідчими щодо надання показань.

Про це в коментарі журналісту УНН повідомив батько Павла Ігор Гриб.

"Надійшла скарга від Павла про застосування до нього заходів фізичного впливу та примусу щодо надання показань, які з нього вибивали оперативні представники та прокуратура у Краснодарі. Суд прийняв цю заяву і направив матеріали на розгляд", - повідомив батько Павла.

Він додав, що наступне судове засідання відбудеться орієнтовно 18 лютого 2019 року.

"Це буде залежати від проведення розслідування по скарзі Павла про тиск на нього з боку слідчих", - додав батько Павла.