Гриб подав скаргу до суду щодо його побиття слідчими
|18:01 01.02.2019
|0 комментариев
|Украина
На судовому засіданні політв’язень Павло Гриб подав скаргу про застосування до нього заходів фізичного впливу та примусу слідчими щодо надання показань.
Про це в коментарі журналісту УНН повідомив батько Павла Ігор Гриб.
"Надійшла скарга від Павла про застосування до нього заходів фізичного впливу та примусу щодо надання показань, які з нього вибивали оперативні представники та прокуратура у Краснодарі. Суд прийняв цю заяву і направив матеріали на розгляд", - повідомив батько Павла.
Він додав, що наступне судове засідання відбудеться орієнтовно 18 лютого 2019 року.
"Це буде залежати від проведення розслідування по скарзі Павла про тиск на нього з боку слідчих", - додав батько Павла.
Ещё на эту тему:
15:41 01.02.2019
Політв'язню Грибу під час суду викликали швидку
Політв'язню Грибу під час суду викликали швидку
19:21 30.01.2019
РФ не пустила украинского консула к арестованному украинцу Грибу
РФ не пустила украинского консула к арестованному украинцу Грибу
19:01 29.01.2019
ЄСПЛ повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова
ЄСПЛ повернув пріоритетний порядок розгляду справи Сенцова
16:01 29.01.2019
Українського політв'язня Панова етапували до Омська
Українського політв'язня Панова етапували до Омська
19:01 28.01.2019
Балух не проситиме про помилування
Балух не проситиме про помилування
15:01 25.01.2019
"У цирку участі не беру" заявив Балух і мав рацію "суд" відмовив в достроковому звільненні
"У цирку участі не беру" заявив Балух і мав рацію "суд" відмовив в достроковому звільненні
10:41 25.01.2019
"Суд" Криму сьогодні розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха
"Суд" Криму сьогодні розгляне умовно-дострокове звільнення Балуха
12:41 22.01.2019
Олег Сенцов написал письмо, где выражает поддержку пленным морякам
Олег Сенцов написал письмо, где выражает поддержку пленным морякам
08:21 22.01.2019
“Українського диверсанта” Панова етапували в Омську область
“Українського диверсанта” Панова етапували в Омську область
20:01 21.01.2019
Сенцов майже відновив попередню вагу після голодування
Сенцов майже відновив попередню вагу після голодування