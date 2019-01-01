Глава МЗС Туреччини прибув до Одеси

17:41 01.02.2019 0 комментариев Украина

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розпочав візит в Україну.

Про це повідомив у Twitter посол України в Туреччині Андрій Сибіга, передає Укрінформ.

"Розпочався візит Мевлюта Чавушоглу в Україну - тепла зустріч і вітання Павлом Клімкіним свого друга в аеропорту Одеси. Особливе місто, особлива атмосфера, особливі українсько-турецькі відносини", - написав дипломат.

В Одесі 1 лютого відбудеться Сьоме засідання українсько-турецької спільної групи стратегічного планування під головуванням міністрів закордонних справ України і Туреччини Павла Клімкіна та Мевлюта Чавушоглу. Сторони підіб’ють підсумки взаємодії у 2018 році, визначать пріоритети та завдання на поточний рік та обміняються думками з широкого кола питань двостороннього порядку денного та проблематики регіональної безпеки.

Як поінформували в МЗС, центральне місце в ході переговорів належатиме заходам з підтримання активного політичного діалогу на найвищому рівні, зокрема, у контексті проведення у поточному році Восьмого засідання Стратегічної ради високого рівня під головуванням Президентів України та Туреччини. Сторони також обговорять поглиблення співробітництва в торговельно-економічній та енергетичній сферах, оборонній сфері, перспективи завершення у 2019 році переговорного процесу щодо укладання Угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, питання взаємодії двох держав у рамках міжнародних організацій, насамперед, ООН, НАТО, ОБСЄ, Раді Європи.

Глави зовнішньополітичних відомств обміняються думками та оцінками щодо процесу мілітаризації Криму та порушення окупаційною владою прав людини на півострові, розвитку безпекової ситуації в Азовсько-Чорноморському регіоні та на Близькому Сході, протидії російській агресії на Донбасі та ініціатив мирного врегулювання на Сході України.

Після завершення переговорів очільники МЗС України і Туреччини проведуть спільну прес-конференцію.



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