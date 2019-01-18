Європейський Союз посилює тиск на Росію з вимогою негайного звільнення українських моряків та кораблів, захоплених російськими військовими в районі Керченської протоки у листопаді минулого року.

Про це пише європейське видання EU Observer, повідомляє Укрінформ.

Видання зазначає, що Європа нарощує тиск на Росію з вимогою звільнити українських моряків на тлі занепокоєння щодо нового потенційного сплеску російсько-українського конфлікту напередодні виборів в Україні.

«Ми очікуємо, що Росія негайно та без додаткових умов звільнить 24-х захоплених українських моряків», - наводить EU Observer слова посла ЄС у Росії Маркуса Едерера під час його зустрічі з заступником міністра закордонних справ Росії Олександром Грушком у Москві 30 січня.

Як ідеться у публікації, європейський дипломат нагадав російській стороні тверду позицію ЄС, який, окрім звільнення українських кораблів та їхніх екіпажів, очікує від РФ забезпечення безперешкодного та вільного проходу для кораблів через Керченську протоку, в напрямку Азовського моря та у зворотному напрямку. Відсутність такої свободи навігації блокує діяльність комерційних портів у цьому регіоні, зокрема у Маріуполі, та завдає серйозної економічної шкоди як Україні, так і її партнерам.

Зараз, нагадує видання, у Москві відбувається судовий процес над захопленими моряками, кожному з яких загрожує 6 років ув’язнення.

Автор публікації наводить вислів міністрів закордонних справ Данії та Чеської Республіки. «Якщо екіпажі не будуть звільнені, ЄС має бути готовим розглянути нові адресні заходи проти Росії», - зазначили нещодавно європейські дипломати, які протягом поточного тижня здійснили візит до Маріуполя.

Видання нагадує, що ЄС і США вже застосували економічні санкції проти Росії за її агресію проти України.

Автор зазначає, що у п’ятницю, 1 лютого, у Бухаресті триває неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС. І хоча тема щодо посилення санкцій проти Російської Федерації у зв’язку із її агресивними діями проти України не перебуває у порядку денному цієї зустрічі, Євросоюз дотримується вже сформульованої чіткої позиції щодо агресії РФ проти України та посилює тиск на Росію.

Як ідеться у публікації, на занепокоєння ЄС Росія відповідає у притаманній їй манері, взагалі заперечуючи факт війни, яку Росія веде проти України, та даючи поради європейцям звернути увагу на «кричущі порушення прав людини» в Україні.

Водночас, як зазначає видання, у ЄС і НАТО «мало сумнівів», що так звані “ЛНР” та “ДНР” є збройними утвореннями, які повністю утримуються Росією.

За оцінками українських військових, на цих захоплених територіях зараз знаходиться окупаційне угрупування потужністю до 38 тисяч осіб, з яких принаймні 11 тисяч – громадяни Росії. Ці угруповання мають на озброєнні більше танків, ніж деякі країни ЄС, а також далекобійну артилерію, засоби радіоелектронної боротьби та протиповітряні системи.

Автор публікації констатує, що чотирирічний конфлікт вже призвів до загибелі більш ніж 13 тисяч людей. Черговий сплеск насильства може виникнути у зв’язку із президентськими виборами, які мають відбутися в Україні 31 березня.

«Ми можемо очікувати певну ескалацію напруги на лінії розмежування напередодні виборів», - наводить він слова командувача Об’єднаних українських сил генерал-лейтенанта Сергія Наєва під час інтерв’ю у Краматорську.

За словами генерала, метою таких дій з боку Росії може бути вплив на електоральні вподобання українців та запобігання подальшому руху України у напрямку Заходу.

Водночас, за оцінкою видання, принаймні двоє із лідерів президентських перегонів в Україні – діючий Президент Петро Порошенко та колишній прем’єр-міністр Юлія Тимошенко - публічно підтримують майбутнє членство України в ЄС і НАТО.