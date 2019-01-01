Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил в пятницу госсекретарь Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, сообщает ТАСС.

"Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля", - сказал глава американской дипломатии.

Помпео обвинил Россию в "существенном нарушении" ДРСМД. Оно подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения, считает госсекретарь.

США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования, которая, по мнению Вашингтона, нарушает ДРСМД.

Условия диалога

При этом США готовы вести с РФ диалог по контролю над вооружениями, но выполнение достигнутых договоренностей должно быть проверяемым, отметил госсекретарь.

"Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах [по договоренностям] по контролю над вооружениями, которые обеспечат безопасность США, их союзников и партнеров, а также являются проверяемыми и подлежат обязательному выполнению", - подчеркнул глава Госдепартамента.

По его версии, американский президент Дональд Трамп "делает все возможное чтобы устранить риск распространения оружия массового уничтожения".