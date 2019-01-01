США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
|16:27 01.02.2019
|0 комментариев
|Россия
Соединенные Штаты со 2 февраля приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом заявил в пятницу госсекретарь Майкл Помпео, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, сообщает ТАСС.
"Соединенные Штаты приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля", - сказал глава американской дипломатии.
Помпео обвинил Россию в "существенном нарушении" ДРСМД. Оно подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения, считает госсекретарь.
США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования, которая, по мнению Вашингтона, нарушает ДРСМД.
Условия диалога
При этом США готовы вести с РФ диалог по контролю над вооружениями, но выполнение достигнутых договоренностей должно быть проверяемым, отметил госсекретарь.
"Соединенные Штаты готовы участвовать с Россией в переговорах [по договоренностям] по контролю над вооружениями, которые обеспечат безопасность США, их союзников и партнеров, а также являются проверяемыми и подлежат обязательному выполнению", - подчеркнул глава Госдепартамента.
По его версии, американский президент Дональд Трамп "делает все возможное чтобы устранить риск распространения оружия массового уничтожения".
Ещё на эту тему:
США обвинили Россию в новом нарушении Договора о РСМД
РФ почала нову гонку озброєнь, - Держдеп США
Штати хочуть провести у Пекіні "ракетні" переговори з РФ
В Вашингтоне уверены, что Москва уже провела испытания ракеты на дальность свыше 500 км в нарушение ДРСМД
США уведомили Россию, что решение выйти из Договора о РСМД принято окончательно и не является приглашением к диалогу
Держдеп США: "Північний потік-2" й "Турецький потік" – це не комерція, політичний тиск
Спецпрокурор США раскроет детали "российского расследования"
Пентагон: Действия ВМФ России в Атлантике угрожают США