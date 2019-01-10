Українським кораблям морської охорони проекту «Джміль» модернізують артилерійські установки

17:01 01.02.2019 0 комментариев Украина

Одеський загін морської охорони ДПСУ оголосив тендер на ремонт артилерійських установок ПТ-76Б трьох кораблів морської охорони проекту 1204 «Шмель» (Джміль) на 5 340 267 грн.

Початок аукціону 14 лютого, термін ремонту до 30 червня 2019 року, повідомляє Ukrainian Military Pages.

Планується провести демонтаж артилерійських установок (башт) з кораблів, їх повне розбирання, дефектування корпусу, деталей, прицілів, приладів, гармати тощо, їх ремонт, фарбування або відновлення захисного покриття, збирання та випробування на полігоні.

Зокрема зазначається, що корпуси башт мають пошкодження, а гармати потребують обстеження у зв'язку із тривалою експлуатацією, приводи мають підвищений люфт, не працюють стабілізатори танкового озброєння, системи відведення порохових газів, наявні чисельні пошкодження корабельних трас башт тощо.

Кораблі морської охорони пр. 1204 «Шмель» (Джміль) – проект річкових артилерійських катерів часів СРСР, призначені для несення дозорної служби на річках та озерах, підтримки сухопутних військ артилерійсько-кулеметним вогнем, перевезення особового складу з озброєнням під час переправ і дій у басейнах річок, а також для дій в прибережних мілководних районах морів.

Озброєння катерів складається з 76-мм танкової гармати Д-56ТС у башті від легкого танку ПТ-76Б (зі спареним 7,62-мм кулеметом), реактивної пускової установки БМ-14-17 та 25-мм двоствольної автоматичної корабельної артустановки. Також катери мають можливість постановки малих морських якірних і донних мін.



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