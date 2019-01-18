Командующий Военно-морских сил Украины адмирал Игорь Воронченко назвал абсурдными заявления российской стороны о том, что украинские корабли якобы планировали взорвать Керченский мост.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода", сообщает Гордон.



По его словам, слухи об этом "распространяет президент России Владимир Путин".



"Да кому этот мост ваш нужен?! Даже при наличии того вооружения на катерах. Ну это абсурд – идти какими-то камикадзе взрывать тот мост. Он и так завалится через несколько лет, потому что спроектирован неверно и стоит на сломе тектонических плит", – сказал он.



Мост через Керченский пролив, соединяющий Крым и Краснодарский край России, открыли в мае 2018 года. Украинские власти назвали мост угрозой национальной безопасности.



25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.



Российские силовики задержали 24 украинских моряка, позже их арестовали в крымских "судах" и перевезли в Москву. Троих раненых украинцев поместили в больницу следственного изолятора "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".



Всем морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы РФ. Украина считает моряков военнопленными и требует отпустить их.



15–16 января Лефортовский суд Москвы продлил 21 моряку срок содержания под стражей до 24 апреля, еще троим – до 26 апреля. 18 января адвокаты обжаловали эти решения.

