До позову в ЄСПЛ проти РФ та особисто Путіна у зв'язку з катастрофою МН17 приєдналися більше 290 людей

16:01 01.02.2019 0 комментариев Россия

Кількість осіб, які приєдналися до позову в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації та особисто президента РФ Володимира Путіна у зв'язку з катастрофою рейсу МН17 збільшилася до 291 людини.

Про це повідомив в інтерв'ю радіостанції "Эхо Москвы" адвокат Джеррі Скіннер, який подав від імені родичів жертв збитого в небі над Донбасом улітку 2014 року малазійського "Боїнга" позов, передає агентство Інтерфакс-Україна.

"Починали ми роботу з невеликою кількістю громадян Малайзії та Австралії, з якими від самого початку я встановив контакт. Тепер до нас приєдналася велика кількість родичів загиблих, і наш позов став найбільшим. Ми були б раді, якби решта громадян до нас приєдналися. Вони можуть зв'язатися зі мною, і я поясню, що потрібно зробити, адже цією роботою охоплені поки що не всі, хоча залишилося набагато менше. Разом із родичами у нас у позові наразі 291 людина", - сказав він.

При цьому, за словами адвоката, сума компенсації перевищує $330 млн.

За словами Дж.Скіннера, у Страсбурзькому суді він має намір домагатися для людей, які втратили близьких у збитому літаку, по $10 млн за кожного загиблого. Жертвами тієї трагедії стали 298 осіб, переважно голландці.

Водночас на уточнювальне запитання ведучої про те, що тепер загальна сума виплат за позовом до Росії може сягнути близько $3 млрд, адвокат відповів: "Так".

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), було збито в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Створена міжнародна спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT), до складу якої входять прокурори та представники інших правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії та Малайзії, а також представники Євроюсту, 28 вересня 2016 року в Нідерландах представила результати кримінального розслідування причин катастрофи.

"Група JIT дійшла висновку, що авіалайнер рейсу МН17 був збитий ракетою серії 9M38, запущеною із самохідної вогневої установки BUK-TELAR із сільськогосподарського поля в районі селища Первомайського. Цей район на той момент перебував під контролем проросійських сепаратистів. Далі з розслідування випливає, що самохідна вогнева установка BUK-TELAR була доставлена в Україну з Російської Федерації і після її використання для атаки на авіалайнер рейсу МН17 була знову повернена на територію РФ", - ідеться в документі.



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