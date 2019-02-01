Політв'язню Грибу під час суду викликали швидку
|15:41 01.02.2019
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|Украина
Політв'язню Павлу Грибу на засіданні суду стало зле через біль у животі. Суд викликав швидку допомогу.
Про це повідомляє російське видання "Кавказкий узел", передає Еспресо.
"Дуже сильно турбують болі в животі і головний біль, вони заважають брати участь в засіданні", - заявив Гриб.
Під час засідання Павло Гриб повідомив, що його возили до обласного клінічного діагностичного центру, де йому порекомендували додатковий огляд фахівцями.
"Я прошу вас бути гуманними і відкласти засідання хоча б на два дні, до наступного тижня" - сказав Гриб, тримаючись рукою за живіт.
Раніше повідомлялось, що у Павла виявили симптоми Альцгеймера та циррозу печінки. У нього також погано згортається кров. Такі хвороби можуть спричинити кровотечі шлунку, що небезпечно для життя.
Український омбудсмен Людмила Денісова зазначала, що 20-річний Павло Гриб потребує негайної операції на серці.
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