Політв'язню Павлу Грибу на засіданні суду стало зле через біль у животі. Суд викликав швидку допомогу.

Про це повідомляє російське видання "Кавказкий узел", передає Еспресо.

"Дуже сильно турбують болі в животі і головний біль, вони заважають брати участь в засіданні", - заявив Гриб.

Під час засідання Павло Гриб повідомив, що його возили до обласного клінічного діагностичного центру, де йому порекомендували додатковий огляд фахівцями.

"Я прошу вас бути гуманними і відкласти засідання хоча б на два дні, до наступного тижня" - сказав Гриб, тримаючись рукою за живіт.

Раніше повідомлялось, що у Павла виявили симптоми Альцгеймера та циррозу печінки. У нього також погано згортається кров. Такі хвороби можуть спричинити кровотечі шлунку, що небезпечно для життя.

Український омбудсмен Людмила Денісова зазначала, що 20-річний Павло Гриб потребує негайної операції на серці.