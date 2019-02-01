Грецьке Управління цивільної авіації схвалив заявки лоукостів Wizz Air і Ryanair на здійснення рейсів з Греції в Україну.

Про це повідомляє avianews.com, передає Еспресо.

Авіаперевізник Wizz Air отримав дозвіл на здійснення польотів за напрямками Афіни - Київ і Салоніки - Київ. Рейси здійснюватимуть літаками Airbus A320 з частотою до двох разів на тиждень.

Ryanair почне польоти у напрямку Афіни - Київ на літаках Boeing 737-800, також 2 рази в тиждень. Перший рейс буде 2 квітня 2019 року.

Крім того, з 31 березня до Києва також почнуть літати літаки BAe 146 грецької авіакомпанії Astra Airlines.

Ryanair наразі відкрив продажу квитків на майбутні рейси.