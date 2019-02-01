Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України

15:01 01.02.2019 0 комментариев Болгария

Болгарія зобов'язалася побудувати новий газопровід для перекачування російського газу з Туреччини до Сербії після того, як три фірми, російський "Газпром", болгарський "Булгаргаз" і швейцарська МЕТ, уклали контракти на його використання.

Про це пише EUobserver, передає Європейська Правда.

Проект на 1,4 млрд євро може посилити залежність ЄС від газу та підірвати українську безпеку, побоюються дипломати ЄС і США. Передбачається, що після 2019 року Болгарія буде отримувати російський газ через газопровід "Турецький потік", який прокладають по дну Чорного моря.

Нині Болгарія майже повністю залежить від постачання російського газу, який транспортується через українську газотранспортну систему і територію Румунії.

Після 2020 року Болгарія планує задовільняти до 30% своєї потреби у природному газі з азербайджанського родовища "Шах-Деніз ІІ" транзитом через територію Греції. 



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