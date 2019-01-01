Американские власти убеждены, что Россия развернула еще один дивизион крылатых ракет наземного базирования 9M729 в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Коммерсантъ.

По их словам, недавно Вашингтон уведомил западных союзников, что у Москвы уже четыре дивизиона крылатых ракет 9М729, хотя еще несколько месяцев назад их было три.

Как утверждают собеседники CNN, сегодня, 1 февраля, госсекретарь Майк Помпео официально объявит, что США приостанавливают участие в Договоре о РСМД.

Ранее американские власти дали Росии 60 дней на то, чтобы уничтожить крылатые ракеты 9М729, якобы испытанные на запрещенную дальность. 2 февраля истекает срок ультиматума Вашингтона.

Напомним, Россия и США неоднократно пытались урегулировать конфликт в ходе нескольких раундов переговоров, последний из которых состоялся в четверг в Пекине.

Однако по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что «продвижения нет», так как «позиция американской стороны весьма ультимативная».

Между тем Вашингтон неожиданно дал понять, что готов продлить свой ультиматум еще на шесть месяцев.