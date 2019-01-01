США обвинили Россию в новом нарушении Договора о РСМД

14:41 01.02.2019 0 комментариев Россия

Американские власти убеждены, что Россия развернула еще один дивизион крылатых ракет наземного базирования 9M729 в нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, передает Коммерсантъ.

По их словам, недавно Вашингтон уведомил западных союзников, что у Москвы уже четыре дивизиона крылатых ракет 9М729, хотя еще несколько месяцев назад их было три.

Как утверждают собеседники CNN, сегодня, 1 февраля, госсекретарь Майк Помпео официально объявит, что США приостанавливают участие в Договоре о РСМД.

Ранее американские власти дали Росии 60 дней на то, чтобы уничтожить крылатые ракеты 9М729, якобы испытанные на запрещенную дальность. 2 февраля истекает срок ультиматума Вашингтона.

Напомним, Россия и США неоднократно пытались урегулировать конфликт в ходе нескольких раундов переговоров, последний из которых состоялся в четверг в Пекине.

Однако по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что «продвижения нет», так как «позиция американской стороны весьма ультимативная».

Между тем Вашингтон неожиданно дал понять, что готов продлить свой ультиматум еще на шесть месяцев.



Ещё на эту тему:

16:27 01.02.2019
США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
14:41 31.01.2019
Остання спроба США та РФ домовитися щодо ракетного договору провалилася
19:41 29.01.2019
РФ почала нову гонку озброєнь, - Держдеп США
19:01 25.01.2019
Россия разочарована тем, что США предпочли вернуться к программе "звездных войн"
16:41 25.01.2019
Штати хочуть провести у Пекіні "ракетні" переговори з РФ
13:01 24.01.2019
В Вашингтоне уверены, что Москва уже провела испытания ракеты на дальность свыше 500 км в нарушение ДРСМД
12:01 23.01.2019
США уведомили Россию, что решение выйти из Договора о РСМД принято окончательно и не является приглашением к диалогу
08:41 17.01.2019
США визнали пропозиції Росії щодо ДРСМД такими, що не піддаються перевірці
08:23 11.12.2018
Держдеп США: "Північний потік-2" й "Турецький потік" – це не комерція, політичний тиск
15:12 07.12.2018
Спецпрокурор США раскроет детали "российского расследования"
10:10 07.12.2018
Пентагон: Действия ВМФ России в Атлантике угрожают США
18:12 06.12.2018
В России отреагировали на брошенный США вызов поблизости от Владивостока
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
08:41 31.01.2019
Болгарія готується до двох можливих сценаріїв виходу Великої Британії з ЄС
08:41 30.01.2019
Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту
Все новости страны
Греция Греция
18:21 01.02.2019
Біля узбережжя Греції сталися два землетруси
19:21 31.01.2019
Греція ратифікує протокол про приєднання Македонії до НАТО ближчими днями
15:01 30.01.2019
Греция предложила России инвестировать в морскую инфраструктуру и портовый сектор
13:21 30.01.2019
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
Все новости страны
Грузия Грузия
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
16:41 30.01.2019
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
16:27 01.02.2019
США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
16:01 01.02.2019
До позову в ЄСПЛ проти РФ та особисто Путіна у зв'язку з катастрофою МН17 приєдналися більше 290 людей
14:41 01.02.2019
США обвинили Россию в новом нарушении Договора о РСМД
13:21 01.02.2019
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" обновит систему обнаружения пожара лишь в половине помещений
Все новости страны
Румыния Румыния
12:41 31.01.2019
У Румунії глави МЗС країн ЄС обговорять свою позицію щодо Венесуели
09:21 31.01.2019
У Румунії сказали, коли країна має приєднатись до єврозони
10:21 30.01.2019
Румунія заморозить тарифи на газ і електрику для споживачів до 2022 року
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
19:01 01.02.2019
У трьох українських моряків погіршився стан здоров’я
18:41 01.02.2019
В оккупированном Крыму продается дворец за миллиард рублей
18:01 01.02.2019
Гриб подав скаргу до суду щодо його побиття слідчими
17:41 01.02.2019
Глава МЗС Туреччини прибув до Одеси
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс