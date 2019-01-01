Посол Азербайджану в США Елін Сулейманов наголошує на необхідності активізації переговорів щодо врегулювання карабахського конфлікту за посередництва Мінської групи ОБСЄ.

Повідомляє прес-служба азербайджанського посольства у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.

"Бойові зіткнення, що відбулися в квітні 2016 року, ще раз свідчать про необхідність активізації проведеного за посередництва США, Франції та Росії переговорного процесу і якнайшвидшого врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту", - заявив Е.Сулейманов в Університеті національної оборони, слова якого наводяться в повідомленні.

Дипломат зазначив, що невирішеність карабахського питання і політика Вірменії "є основними перешкодами миру та розвитку в регіоні".

Ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня 2016 року. Почалися бойові дії із застосуванням авіації і артилерії. Сторони обвинуватили один одного в порушенні перемир'я на лінії зіткнення. Сторони конфлікту заявляли про значні втрати противника і обмежених власних втратах.

5 квітня 2016 року в Баку і столиці невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Степанакерті заявили про досягнення угоди щодо припинення вогню в зоні карабаського конфлікту.