Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
|14:21 01.02.2019
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|Азербайджан
Посол Азербайджану в США Елін Сулейманов наголошує на необхідності активізації переговорів щодо врегулювання карабахського конфлікту за посередництва Мінської групи ОБСЄ.
Повідомляє прес-служба азербайджанського посольства у Вашингтоні, передає Інтерфакс-Україна.
"Бойові зіткнення, що відбулися в квітні 2016 року, ще раз свідчать про необхідність активізації проведеного за посередництва США, Франції та Росії переговорного процесу і якнайшвидшого врегулювання вірмено-азербайджанського конфлікту", - заявив Е.Сулейманов в Університеті національної оборони, слова якого наводяться в повідомленні.
Дипломат зазначив, що невирішеність карабахського питання і політика Вірменії "є основними перешкодами миру та розвитку в регіоні".
Ситуація в зоні карабаського конфлікту різко загострилася в ніч на 2 квітня 2016 року. Почалися бойові дії із застосуванням авіації і артилерії. Сторони обвинуватили один одного в порушенні перемир'я на лінії зіткнення. Сторони конфлікту заявляли про значні втрати противника і обмежених власних втратах.
5 квітня 2016 року в Баку і столиці невизнаної Нагірно-Карабахської республіки Степанакерті заявили про досягнення угоди щодо припинення вогню в зоні карабаського конфлікту.
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