Україна з міжнародними партнерами готує "Азовський пакет" санкцій проти Росії
|14:01 01.02.2019
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|Крым
Україна спільно з міжнародними партнерами по антиросійській коаліції готує так званий «Азовський пакет» санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії в акваторії Азовського моря та в Керченській протоці.
Як повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв'ю УНІАН, після фактичної кризи в Керченській протоці, коли наприкінці листопада минулого року були обстріляні та захоплені українські судна з моряками, Мінінфраструктури проводило роз'яснювальну роботу з державами - членами антиросійської коаліції, що дало гарний ефект, оскільки «не всі відразу розуміли природу цього конфлікту і наслідки».
«Готуємо з нашими партнерами по антиросійській коаліції «Азовський пакет» санкцій. Цього тижня Спецмісія ЄС перебуває в регіоні... Ми віримо, що хоча і складно знайти в ЄС консенсус, що Азовський пакет санкцій буде ухвалено. Це вкотре вдарить по Росії та має поставити її на місце », - сказав Омелян.
Він зазначив, що в даний час спостерігається поліпшення ситуації з проходженням суден Керченською протокою.
«Але він далекий від ідеального в нашому розумінні. Судна не мають на вході чи на виході очікувати по кілька годин, раніше ця позначка взагалі дорівнювала нулю. Зараз судна очікують в середньому 15 годин, а ще зовсім недавно чекали багато діб", - зазначив міністр.
31 січня спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив, що рішень США і Європейського Союзу про введення додаткових санкцій в разі відмови Росії звільнити українських моряків можна очікувати в лютому.
Міністри закордонних справ Чеської Республіки та Королівства Данія Томаш Петршичек і Андрес Самуельсен закликають ЄС розглянути цілеспрямовані заходи проти РФ у разі відмови звільнити українських військовополонених моряків, захоплених у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.
Відповідне питання буде порушено на зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн - членів Євросоюзу 18 лютого.
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