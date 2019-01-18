Україна спільно з міжнародними партнерами по антиросійській коаліції готує так званий «Азовський пакет» санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії в акваторії Азовського моря та в Керченській протоці.

Як повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в інтерв'ю УНІАН, після фактичної кризи в Керченській протоці, коли наприкінці листопада минулого року були обстріляні та захоплені українські судна з моряками, Мінінфраструктури проводило роз'яснювальну роботу з державами - членами антиросійської коаліції, що дало гарний ефект, оскільки «не всі відразу розуміли природу цього конфлікту і наслідки».

«Готуємо з нашими партнерами по антиросійській коаліції «Азовський пакет» санкцій. Цього тижня Спецмісія ЄС перебуває в регіоні... Ми віримо, що хоча і складно знайти в ЄС консенсус, що Азовський пакет санкцій буде ухвалено. Це вкотре вдарить по Росії та має поставити її на місце », - сказав Омелян.

Він зазначив, що в даний час спостерігається поліпшення ситуації з проходженням суден Керченською протокою.

«Але він далекий від ідеального в нашому розумінні. Судна не мають на вході чи на виході очікувати по кілька годин, раніше ця позначка взагалі дорівнювала нулю. Зараз судна очікують в середньому 15 годин, а ще зовсім недавно чекали багато діб", - зазначив міністр.

31 січня спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявив, що рішень США і Європейського Союзу про введення додаткових санкцій в разі відмови Росії звільнити українських моряків можна очікувати в лютому.

Міністри закордонних справ Чеської Республіки та Королівства Данія Томаш Петршичек і Андрес Самуельсен закликають ЄС розглянути цілеспрямовані заходи проти РФ у разі відмови звільнити українських військовополонених моряків, захоплених у районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Відповідне питання буде порушено на зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн - членів Євросоюзу 18 лютого.



