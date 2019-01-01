Компании из ОАЭ интересуются Одесским портом

13:41 01.02.2019 0 комментариев Украина

Компании из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересованы в реализации инвестиционных проектов в Одесском морском порту.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции «Приоритетные направления деятельности Министерства инфраструктуры на 2019 год» в четверг, передает корреспондент сайта «Порты Украины».

«2019 год принесет много побед для Украины в морской отрасли. Недавно я вернулся с переговоров с крупными арабскими компаниями, они заинтересованы инвестировать в Украину. Они рассматривают морской порт в Одессе — не просто как порт, а как удобное место для так называемой марины, где можно будет создать и замечательное общественное пространство, и все удобства для круизных лайнеров, и прекрасную прогулочную и бизнес-зону», — сообщил Омелян.

Ранее представители одного из крупнейших глобальных портовых операторов DP World (штаб-квартира — Дубай) выразили заинтересованность в создании и развитии логистического парка в морском порту «Южный» и Одесском регионе.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,291 километра. В порту работают портовые операторы ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие.

Одесский морпорт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 10,1% — до 21,698 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 16% против 18,2% в 2017 году.



Ещё на эту тему:

15:29 27.12.2018
Община Николаева хочет участвовать в концессии госстивидора «Ольвия»
17:40 10.09.2018
На концессию портов Ольвия и Херсон есть 20 претендентов
19:36 05.09.2018
IFC завершила разработку ТЭО концессии портов Ольвия и Херсон и начала прием заявок от инвесторов
17:10 01.08.2018
Профсоюзы «Черноморска» не допустят сдачи порта китайской Hutchison Ports
19:46 31.07.2018
Катар заинтересован в концессии морских портов “Ольвия” и “Херсон”
17:40 24.07.2018
Американские и китайские инвесторы претендуют на вторую половину Черноморского порта
13:33 21.06.2018
В Министерстве инфраструктуры разрабатывают условия концессии порта Южный
22:26 16.05.2018
Омелян предложил передавать стратегические морские порты в концессию
17:51 16.05.2018
Немецкий инвестор хочет выйти из проекта терминала в Николаеве
14:48 08.05.2018
Успешная концессия ХМТП является ключевой задачей — Омелян
15:45 26.04.2018
Началась подготовка пре-ТЭО проекта концессии в «Южном»
01:36 05.04.2018
Государственные операторы в портах Одесского региона стали на шаг ближе к концессии
Новости
Азербайджан Азербайджан
14:21 01.02.2019
Баку розраховує на активізацію переговорів щодо врегулювання в Карабаху
13:01 30.01.2019
Директор Нацрозвідки США вважає реальною загрозу конфлікту Вірменії з Азербайджаном до якого може бути залучена і Росія
18:41 29.01.2019
В Азербайджане готовится Госпрограмма по развитию рыболовства
13:01 18.01.2019
Генсекретарь ООН приветствовал соглашение Баку и Еревана
Все новости страны
Армения Армения
10:41 31.01.2019
Армения договорилась с Россией о покупке истребителей Су-30СМ
18:41 30.01.2019
Пашинян исключил формулу «территории в обмен на мир» в Карабахе
14:41 29.01.2019
Танкисты ЮВО, уничтожили учебные цели в горах Армении
13:01 29.01.2019
Пашинян: К сожалению, в Армении не строится «Северный поток-2»
Все новости страны
Болгария Болгария
15:01 01.02.2019
Болгарія і Росія домовилися про будівництво газопроводу в обхід України
10:01 01.02.2019
Плавбаза Werra, що входить до складу військово-морських сил ФРН, в лютому відвідає два чорноморських порту в Болгарії
08:41 31.01.2019
Болгарія готується до двох можливих сценаріїв виходу Великої Британії з ЄС
08:41 30.01.2019
Компанія Facebook запускає в болгарській столиці Софії Центр з перевірки контенту
Все новости страны
Греция Греция
18:21 01.02.2019
Біля узбережжя Греції сталися два землетруси
19:21 31.01.2019
Греція ратифікує протокол про приєднання Македонії до НАТО ближчими днями
15:01 30.01.2019
Греция предложила России инвестировать в морскую инфраструктуру и портовый сектор
13:21 30.01.2019
Посли країн НАТО схвалили текст протоколу про приєднання Північної Македонії до Альянсу
Все новости страны
Грузия Грузия
17:41 31.01.2019
Грузия ведет закрытые переговоры с «Газпромом» по транзиту газа в Армению
15:41 31.01.2019
Росію зобов'язали виплатити Грузії 10 млн євро за моральні збитки
19:01 30.01.2019
Временные власти Венесуэлы намерены отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона
16:41 30.01.2019
Грузинська церква зробила офіційну заяву щодо автокефалії ПЦУ
Все новости страны
Молдова Молдова
09:21 01.02.2019
Кишинев потребовал от формата «5+2» решительно отреагировать на вызов сепаратистов
13:41 31.01.2019
РФ скасувала заборону на експорт молдовських товарів через Україну
20:21 30.01.2019
Молдова заявила о новой провокации со стороны Тирасполя
17:41 29.01.2019
Кремль подтвердил встречу президентов России и Молдовы 30 января в Москве
Все новости страны
Россия Россия
16:27 01.02.2019
США со 2 февраля приостанавливают участие в ДРСМД
16:01 01.02.2019
До позову в ЄСПЛ проти РФ та особисто Путіна у зв'язку з катастрофою МН17 приєдналися більше 290 людей
14:41 01.02.2019
США обвинили Россию в новом нарушении Договора о РСМД
13:21 01.02.2019
Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" обновит систему обнаружения пожара лишь в половине помещений
Все новости страны
Румыния Румыния
12:41 31.01.2019
У Румунії глави МЗС країн ЄС обговорять свою позицію щодо Венесуели
09:21 31.01.2019
У Румунії сказали, коли країна має приєднатись до єврозони
10:21 30.01.2019
Румунія заморозить тарифи на газ і електрику для споживачів до 2022 року
19:21 29.01.2019
У Румунії Міноборони судитиметься з президентом
Все новости страны
Турция Турция
09:41 28.01.2019
Турецька армія провела операцію проти курдських формувань у Сирії в неділю
08:41 28.01.2019
Между Сочи и двумя турецкими городами планируют открыть паромное сообщение.
12:21 24.01.2019
Анкара не примет в качестве лидера Сирии человека, который стал причиной смерти миллионов людей
08:41 24.01.2019
Ердоган після зустрічі з Путіним анонсував сирійський саміт
Все новости страны
Украина Украина
19:01 01.02.2019
У трьох українських моряків погіршився стан здоров’я
18:41 01.02.2019
В оккупированном Крыму продается дворец за миллиард рублей
18:01 01.02.2019
Гриб подав скаргу до суду щодо його побиття слідчими
17:41 01.02.2019
Глава МЗС Туреччини прибув до Одеси
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс