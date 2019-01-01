Компании из Объединенных Арабских Эмиратов заинтересованы в реализации инвестиционных проектов в Одесском морском порту.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции «Приоритетные направления деятельности Министерства инфраструктуры на 2019 год» в четверг, передает корреспондент сайта «Порты Украины».

«2019 год принесет много побед для Украины в морской отрасли. Недавно я вернулся с переговоров с крупными арабскими компаниями, они заинтересованы инвестировать в Украину. Они рассматривают морской порт в Одессе — не просто как порт, а как удобное место для так называемой марины, где можно будет создать и замечательное общественное пространство, и все удобства для круизных лайнеров, и прекрасную прогулочную и бизнес-зону», — сообщил Омелян.

Ранее представители одного из крупнейших глобальных портовых операторов DP World (штаб-квартира — Дубай) выразили заинтересованность в создании и развитии логистического парка в морском порту «Южный» и Одесском регионе.

Одесский морской порт расположен в юго-западной части Одесского залива. Количество грузовых причалов — 31, длина грузового причального фронта — 6,291 километра. В порту работают портовые операторы ДП «КТО», ООО «Бруклин-Киев», ООО «Металзюкрайн Корп», ООО «Новолог», ООО «Олимпекс Купе Интернешнл», ООО «Новотех-Терминал», ООО «УНСК», ПАО «ГПЗКУ «Одесский зерновой терминал» и другие.

Одесский морпорт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 10,1% — до 21,698 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 16% против 18,2% в 2017 году.