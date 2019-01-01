Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" проекта 11435 оснастят новой системой обнаружения пожара лишь наполовину.

Из примерно 1500 помещений корабля новое оборудование, в том числе пожарные извещатели, получат лишь порядка 700. Об этом Mil.Press FlotProm рассказал информированный отраслевой источник.

Систему обнаружения пожара на крейсере заменит гатчинский завод "Кризо". Предполагаемая стоимость поставки комплекта приборов "Краб-М" – порядка 500 млн рублей.

На предприятии изданию подтвердили эту информацию.

Речь идет об обновлении соответствующих систем в наиболее важных помещениях корабля, а программа модернизации согласовывалась как с КБ, так и с флотом. "Скорее всего, ничего критичного: заказчику виднее, – отметил он. – Хотя средств у нас, конечно, хватает не на все, поэтому приходится принимать компромиссные решения".

Журналистам не удалось получить оперативный комментарий в бюро-проектанте "Кузнецова", Невском ПКБ.

В пресс-службе центра судоремонта "Звездочка" рассказали, что соответствующие работы выполняются по техническому проекту ремонта, и заводчане работают точно по чертежам: "Объем работ определен техзаданием и ремонтными ведомостями. Принятие решений о каких-либо корректировках остается за Минобороны по предложениям проектанта".

Справка

"Адмирал Кузнецов" – тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435, единственный корабль подобного типа в России. Спущен на воду в декабре 1985 года, эксплуатируется с в декабря 1990 года. Длина крейсера – 306 м, наибольшая ширина – 72 м, полное водоизмещение – 59 тысяч тонн.



Помимо авиакрыла (истребители Су-33 и МиГ-29К, а также вертолеты Ка-52, Ка-29 и Ка-27), крейсер вооружен противокорабельными крылатыми ракетами П-700 "Гранит", зенитно-ракетными комплексами "Клинок" и "Каштан".