Флагман Черноморского флота, ракетный крейсер "Москва" проекта 1164, шифр "Атлант", не начнут модернизировать по меньшей мере до 2020–2021 годов.

Пока у заказчика нет средств даже на разработку соответствующего проекта. Об этом Mil.Press FlotProm рассказал отраслевой источник, знакомый с ситуацией.

Эту информацию изданию подтвердил один из инженеров в КБ-проектанте корабля, Северном проектно-конструкторском бюро (СПКБ). Предприятие пока не получало заказ и финансирование на создание проекта модернизации, сказал он.



Собеседник Mil.Press FlotProm добавил, что сейчас специалисты СПКБ сосредоточены на разработке эскизного проекта перспективного фрегата проекта 22350М. Соответствующий контракт заключили 25 декабря 2018 года. Учитывая, что на создание проекта модернизации флагмана ЧФ потребуется не менее года, обновление "Москвы" на северодвинской "Звездочке" начнут в лучшем случае в 2020 году.

Флотский источник рассказал изданию, что обновление Черноморского флота новыми кораблями в целом проходит успешно. "Москва" в настоящий момент ремонтируется на 13-м судоремонтном заводе, что при текущем финансировании, вероятно, представляется командованию ЧФ достаточным, добавил он.

Mil.Press FlotProm не удалось узнать о текущем состоянии крейсера в пресс-службе ЧФ. На 13 СРЗ корреспонденту издания рассказали, что ремонт идет в штатном порядке. На предприятии планируют вернуть крейсеру ход, починив неисправные элементы энергоустановки.



В октябре 2018 года журналисты Mil.Press FlotProm выяснили, что 13 СРЗ уже начал работы по восстановлению походной готовности "Москвы". На это потребуется от шести до восьми месяцев, то есть работы могут завершить к концу лета 2019 года. После этого корабль сможет продолжить несение службы или же отправиться в Северодвинск.



В пресс-службе "Звездочки", которая успешно модернизировала аналогичный крейсер "Маршал Устинов", изданию ранее сообщили о готовности принять и "Москву" в случае получения заказа и при наличии свободных мест.

Справка Mil.Press FlotProm

"Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164 "Атлант". Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.



Водоизмещение "Атлантов" – 11380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Корабли способны развивать скорость до 34 узлов. Экипаж – 510 человек. Основное ударное вооружение крейсера – 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан". Помимо этого он оснащен артиллерией, ракетными средствами ПВО, ЗРК "Оса-М", торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами.



Во второй половине 2015 года крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Его последняя боевая служба завершилась в январе 2016 года.