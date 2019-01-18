Военнослужащие подразделений армейского корпуса Черноморского флота страны оккупанта провели конкурс «Танковый биатлон» на полигоне «Ангарский» под Симферополем в рамках подготовки к армейским международным играм «АрМИ-2019».

Об этом сообщила пресс-служба флота, передает Крым Информ.

«Военнослужащие подразделений армейского корпуса Черноморского флота провели очередной этап соревнований в рамках подготовки к армейским международным играм «АрМИ-2019». В ходе мероприятий на полигоне «Ангарский» в Симферопольском районе был проведён конкурс «Танковый биатлон» с выполнением стрельб и скоростным прохождение танкодрома с препятствиями. Команды соревновались на танках Т-72Б3», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках подготовки были проведены конкурсы «Мастера артиллерийского огня» и «Поднос». В ходе последнего проводились стрельбы из 82-мм миномётов и автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя». Оккупанты соревновались в отборочных этапах конкурсов «Снайперский рубеж», «Эльбрусское кольцо», «Уверенный приём», «Отличники войсковой разведки», «Рембат», «Мастер автобронетанковой техники», «Полевая кухня» и «Военно-медицинская эстафета».

Аналогичные мероприятия прошли в оккупированном Севастополе на полигоне «Казачий». Оккупанты выполнили стрельбы из переносного зенитного ракетного комплекса, крупнокалиберного пулемёта КПВТ и автомата Калашникова в рамках одного из этапов конкурса «Чистое небо». К подготовке к армейским играм привлечены более 500 военнослужащих флота.